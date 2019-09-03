【太子衝突】方仲賢被指涉盜竊遭拘捕　學生會釋出對話截圖證清白

經過8.31太子站車廂嚴重衝突後，昨晚（2日）示威者發起在該站外獻花，最後亦再演變成驅散及拘捕事件。警方午夜清場，並在弼街及荔枝角道等押走多人，當中浸大學生會會長方仲賢涉「盜竊」被捕。方母事後接受傳媒訪問，透露兒子只是拾獲他人銀包，已聯絡物主，有電郵作證，警方恰巧再度拘捕阿賢，事有蹊蹺，「（阿賢）好受警方特別關注！」

方仲賢（白衫）在基榮小學對開被截查後拘捕。（陳永武攝）

警方清場期間，大批防暴警察衝至弼街及荔枝角道一帶，制服及帶走多人，當中方仲賢在基榮小學對開被截停，蹲於地上受查，其後涉嫌「盜竊」被捕。方母透過傳媒直播認出兒子，趕抵了解時，方仲賢已被帶走。她接受傳媒訪問時指，阿賢身上藏有他人財物，只是早前拾獲他人遺失的銀包，已經聯絡物主，雙方更以電郵確認，可作證明，詎料卻被警方拘捕。

●「好受警方特別關注！」

方母對事件感到奇怪，她指衝突明明於旺角警署對開發生，警方卻恰巧衝至基榮小學對開，然後將方仲賢拘捕，事有蹊蹺，「700萬人，咁都搵到方仲賢，好受警方特別關注！」她憶述，阿賢雖與她同住，但之前警方卻無故前往阿賢不同住的父親住所查身份證，十分奇怪。現時她亦不確定阿賢身處位置，已要求律師協助。

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● 大專學界群起澄清

方仲賢於上月6日在深水埗購買雷射筆時，已涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，其後獲釋；至昨日（2日）又再涉嫌「盜竊」被捕。大專學界除了浸大學生會，港大學生會、中大學生會、理大學生會、城大學生會、教大學生會及樹仁學生會等，均群起澄清，表示「該財物為9月2日罷課集會之失物，失主為浸大學生。大專學界早於拾獲時已通知失主，並交由方仲賢代為轉交予失主，絕無盜竊之嫌。」

● 浸大學生會譴責警方濫捕

浸大學生會編輯委員會則在facebook表示，當時方仲賢在太子基榮小學附近食宵夜；其後學生會刊出【極權主義再次來襲，無理拘捕我城義民】的帖文，指「今晚稍早，本校學生會會長方仲賢於完成中大罷課集會後，前往旺角進食晚餐之際，無故被警員截查，及後更羅織罪名將本會會長，以涉嫌盜竊罪拘捕。本會對警方之濫捕行為，予以最強烈譴責。本會要求警方馬上釋放方仲賢，並停止濫捕香港義民，企圖製造白色恐怖，為身後的港共政權欺壓市民。」

就本會會長方仲賢被捕之新聞稿 本校學生會會長方仲賢於昨日（2日）出席在香港中文大學舉行之罷課集會時，在場拾獲一個卡套。當時方發現物主為本校學生，故選擇替物主暫時保管。 及後方已立即透過WhatsApp 及電郵聯絡失主並相約今日（3日）歸還，而物主亦同意方暫代保管其財物。後於昨夜約十二時三十分，方在聖公會基榮小學外，被警方以盜竊罪無理拘捕。 被捕後，方在旺角警署短暫停留，但由於身體不適，現已轉往醫院檢查並接受治療，案件已獲律師跟進。據律師透露，方再次被警員用力叉頸，並曾中胡椒噴霧。 本會對於警方濫捕之行為予以強烈譴責，港共及其爪牙無疑是製造白色恐佈，令香港市民不再參與近日因反修例事件而引發之大型社會運動。不過黑暗過後必現龧光，浸大學生會將繼續與香港人同行，懷著勇氣，堅守信念。終有一日，必將迎來勝利。 光復香港，時代革命。

（香港浸會大學學生會編輯委員會 facebook）