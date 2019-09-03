【罷課罷工】大埔中學生疑罷課遭打壓　學生校外聲援遭警撲低受傷

昨日（2日）有網民發起三罷行動，多區有學生於校外罷發傳單等，聲援罷課；網上流傳一段疑似由大埔富善何郭佩珍中學錄音，疑該校校長將罷課學生安排於一個課室內，指學生無權選擇罷課地點，「如果你覺得你有自由嘅，唯一就係唔好做呢度嘅學生」，又指教育局要求交罷課學生數字，引起大批市民校外聲援。 今早警方接報指，有人於校外高呼口號，且有人跌倒受傷。今早再有學生及市民於校外聲援，及後十數名警員到場，聲援人士見狀陸續散去並向前跑，期間警員追捕時疑跌倒並撲倒一名救恩書院學生，學生口角及右膝流血，其後由老師陪同下上救護車。副校及後表示，今早並無報警求助，校長又於周會向同學交代昨日事件。

一名救恩書院學生被撲跌。（Cheapgagism_Choy‎／Tai_Po_大埔） 聲援人士今早到場 警員追捕 撲跌學生 今早一班聲援人士就昨日校長的言論，再次到校外進行聲援，及後約8時許，有警車於校外出現。根據《丘品創作》影片顯示，一群聲援人士見狀陸續散去並向前跑，多名警員及後截查穿黑衣戴口罩人的士，期間警員疑跌倒並撲倒一名救恩書院學生，學生口角及右膝流血，救護車其後到場。救恩書院校長及老師曾到場了解事件，警員亦同向他們「查身份證」惟兩人表示「太急」未有攜同身份證到場，及後返校取證；該名受傷學生最終由老師陪同下上救護車。

大埔區議員任啟邦事後到場了解情況。 區議員：唔需要驅散令市民受驚 大埔區議員任啟邦事後到場了解情況，他表示事發時不在場，他引述街坊所指當時有同學受驚跑走時跌倒，約二、三十人奔跑。任指不明白為何警方要驅散站在行人路上叫口號及請願的在場人士，指相關人士未有妨礙教職員或學生上班，又在追捕過程令另一間學校的學生受傷，「（可以）搵兩個警員叫散開，唔需要（以此方式）驅散令市民受驚！」

校方稱無報警求助 校長周會解釋事件

何郭佩珍中學霍副校表示，事發時有到場查看情況，該名受傷學生為隔壁學校學生，校長已於周會上表示，今早並沒有報警求助；他引述校長於周會表示，昨日校長開車離場時或因太多人，或不覺意發生碰撞，已即時向對方道歉，並將車輛駛回校內。

網上流傳一段疑似由大埔富善何郭佩珍中學錄音，該校校長指學生無權選擇地點，「呢個唔係你嘅自由，從來都冇，點解你覺得今天會有」。（郭倩雯攝） 疑校長錄音流出 稱學生無權選擇罷課地點 昨日（2日）有網民發起三罷行動，即罷工罷課罷市，多區有學校於校外罷發傳單等，聲援罷課行動。網上流傳一段疑似由大埔富善何郭佩珍中學錄音，疑為該校校長梁秋雲將罷課學生安排於一個課室內，「我𠵱家話，喺邊個課室上堂係校方編排畀你」、「我冇話唔安排位置畀你」，但指學生無權選擇地點，「呢個唔係你嘅自由，從來都冇，點解你覺得今日會有」、「如果你覺得你有自由嘅，唯一就係唔好做呢度嘅學生」、「你罷課只係一種表態，同發聲係兩回事！」又表示教育局要求交罷課學生數字。

牆上有多張傳單。（郭倩雯攝）

副校否認「禁錮」學生 校長與學生代表會面

及後下午時份，有聲援人士於校外出現，要求校長交代事件；副校長及後到場交代事件，指當時容許學生播放影片、不認同「禁錮」學生於演講廳，校方容許他們討論事件等，亦不會懲處學生，又指今日（3日）會安排另一個場所於罷課學生。

校長梁秋雲及後與學生及校友會代表會面，指當時學生希望用有蓋操場，但「決定用邊個地方從來都係由校方安排」，如果學生希望隨意選擇罷課地點，唯一解決方法是不做這所學校的學生。至晚上校長及部份老師欲離開學校時，一度受阻；晚上又有防暴警察出現，一度到場戒備。