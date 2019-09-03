【西貢謀殺】不時換車牌、上車檻火盆　鄰居指死者及家人行徑古怪

警方在單位內拘捕兩男兩女。（資料圖片）

周一西貢龍尾村謀殺案，一名21歲女子倒斃屋內，警方拘捕四名男女。事發後一日，肇事村屋仍未解封，現場可見肇事單位的窗戶貼滿「靈符」。有街坊指近兩年，涉事單位有一男子與兩名女兒搬入。而涉事村屋整幢租金，每月約2萬元，他更指女死者與家人行為古怪，經常穿著鮮色衫褲，不時換私家車及車牌，上車前會「檻火盆」。

街坊：一名年輕女子 在泊車位附近飲溪水

另外有男街坊表示，涉事村屋一名紋身男子，與四名女子同住，原以為是一對夫婦及三名女兒。惟近日曾見，一名年輕女子，疑為死者，在泊車位附近狂飲溪水。街坊又指，該名年輕女子頭髮越剪越短，猶如「剷青」，負責掉屋內垃圾，她寡言及經常被紋身男呼喝，常穿長袖衫褲，惟近日露岀手腳有瘀傷。

21歲女子倒斃屋內 警拘四男女 包括死者父母

事發在周一（3日），西貢龍尾村一名21歲女子被發現離奇倒斃屋內，女死者有學習障礙，她面手腳有傷，警方經調查後屋內四人全涉謀殺被捕。初步調查顯示，該名姓吳（50歲）父親、其姓吳（52歲）妻子、其姓張（49歲）男性朋友及其姓張（29歲）女性朋友，懷疑曾以手、膠拍及拖鞋襲擊死者，四人均涉嫌「謀殺」被捕，正被扣留調查。警方在案發現場檢獲一雙拖鞋及三塊膠拍，懷疑與案有關，稍後將驗屍確定死因，黃大仙警區刑事部正調查案件。