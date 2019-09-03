【警方記者會】男子問警「是否跌了良心」被捕　警：涉行為不檢

示威者昨晚在太子港鐵站外獻花，不滿警方8.31當晚在太子站內執法。獻花活動期後演變成示威衝突，有示威者包圍警署掟蛋投雜物，警方清場期間，有一名白衣男子隔着馬路問警方，「是否跌了良心」，遭警員按地制服，頭部流血。 警方在今日例行記者會上表示，男子行為涉公眾地方行為不檢。至於一名少女被捕時遭警員踩手，警方解釋警員遭人腳踢推撞少踩到手，已立即縮腳。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，由6月9日至今，合共有1,140人被捕，當中23人於昨晚太子衝突中拘捕，江指出，昨晚約晚10時許，有大批人士聚集旺角警署，期間有人投雜物及射鐳射光，至10時25分，警方在多次警告下無下作出驅散，期間有示威者襲警及妨礙拘捕，甚至搶犯，約11時25分，警方發射一枚催淚彈驅散。

稱男子大叫對現場構成影響

昨晚在彌敦道及界限街交界，有白衣男子隔街大叫，問前方十多名警員是否掉了東西，「是否跌了良心」，警員回應稱他們的良心在，然後大批防暴警員在馬路狂奔，並在馬路將他制服，男子報稱遭警棍毆打，頭部後方有血。

旺角警區指揮官韋能治今日表示，警方一向依法辦事，尊重市民和平表達意見的權利，市民不會因為表達訴求而被捕，而當時大叫的男子，有可能影響現場和平或影響他人，警方現時以涉嫌在公眾地方行為不檢調查，會向律政司索取意見後，再研究是否檢控。

稱警踩少女手後已縮腳

至於一名女子昨在旺角警署外被捕期間，遭男警制服及踩手，韋稱女子當時是以非法結集被捕，由於情況混亂，警員被踢及推撞，失去平衡踩到少女的手，但之後已縮腳。

江永祥補充，當時在兵荒馬亂下，「好難叫停五秒，搵返個同性別先嚟拉」，而當時有人推跌警員，有暴力人士圖搶犯，情況混亂下，警方要盡快制服女士，因此未必能每次都由同性別警員拘捕。至於警員踩手，江稱警員當時面向外拉起封鎖線，「會唔會背向某啲人而踩到，我唔揣測」，但警員踩到人後應該立縮腳。

今日警方記者會文字更新：

罷工集會過後，示威者曾包圍特首辦，接著旺角昨夜爆發連場衝突，有示威者發起太子站外獻花活動，結果演變為包圍旺角警署指罵，有示威者向警署掟蛋及用鐳射光照射，在警方紅旗下更堵塞彌敦道，防暴警、速龍清場後多人被捕，而浸會大學學生會方仲賢亦涉嫌盜竊被捕。警方今日舉行例行記者會，料會交代上述事件。

出席記者會的人士包括警察公共關係科總警司謝振中、旺角警區指揮官韋能治、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥。

【1730】就檢獲的假記者證，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，相關人士可能想用記者的方便接近警方封鎖線，生起事端，如發現有人行使假記者證，或違刑事罪行條例73條使用虛假文書的罪行，罪行罰則相當之高，如發現根本並非記者參與非法活動，可能干犯非法集會。

昨晚有男子隔住一條馬路，質問警員「是否跌了良心」後被棍打及拘捕，韋能治表示，警方一向依法辦事，警方專重市民和平表達意見的權利，當時男子大叫，有可能影響現場和平，又稱案件仍在調查中，會向律政司索取意見，再研究是否檢控。

至於一名女子在旺角警署外被捕期間遭男警制服及踩手，韋稱女子當時以非法結集被捕，由於情況混亂，警員被踢及推，失去平衡踩到少女的手。而江永祥補充，在兵荒馬亂下，「好難叫停五秒，搵返個同性別先嚟拉」，當時情況需要要立即拘捕，因此未必能每次都由同性別警員拘捕。

江又稱，當時有人推跌警員，有暴力人士圖搶犯，情況混亂下，警方要盡快制服女士，至於踩手，警員當時面向外拉起封鎖線，「會唔會背向某啲人而踩到，我唔揣測」，但警員踩到人後應該立縮腳。

【1715】被問到為何8.31當晚，有人在車廂內跪地求饒，亦被噴椒？謝振中表示，太子站涉事人士身邊還有其他人，有人作出對抗，警員進出車廂期間，有使用警棍及噴椒，當時有部份人士行為，及其他人士的行為，是同一時間發生，個別同事就當刻面對威脅採取適當武力處理情況。

關於方仲賢昨晚被捕，旺角警區指揮官韋能治表示，警方當時已給予機會讓方解釋為何會有他人財產，但他未能作出解釋，因此將方帶往警署作進一步調查，警方事後已找到銀包的物主，而方亦於今日下午獲無條件釋放。

【1709】對於旺角衝突中，有線電視記者與警方保持兩至三個身位，仍被速龍小隊撞跌。謝振中指相關記者今日已作出投訴。他就事件翻查大量片段，未見到事件發生前現場的情況，究竟是與搶犯事件多久後才發生未能肯定。警方已有投訴機制處理有闔事件。

速龍小隊沒有展示警員編號，頭盔隊伍編號亦被頭巾所遮。謝振中表示不會個別評論他人對速龍小隊編號的言論，而速龍小隊頭盔上有識別編號，要在一個事件中找到該人，編號是獨一無二，已達到識別警員身份的效果。由於有警員被「起底」，故採用現時的方法作處理。他指經常在電視見到速龍的編號，如果有裝備在部分時間遮蓋編號是不理想，有需要時會作出跟進。

有關今晨大埔事件，有學生受傷，江永祥指當時接獲數宗嘈音的投訴，有數十人在學校外聚集，部分不是該校學生，他們沒有穿校服，裝束亦不是該校學生。該批人跑走，警員追上希望了解事件。至於是否撲跌學生，他稱不作出爭拗，片段中亦見到不是與學生在一起、但也跌下的警員，現在難評論警員當時是意外跌下或其他情況。警員截查數人後，沒有人干犯任何罪行，所有人獲放行。謝振中補充，由九月二日開學至今，警方不止在大埔事件中接到相應求警協助的要求，警方由昨日至今接獲23宗同類事件，報案人包括校方、家長、學生及途人，報案方法大部分打999，有人經附近警察求助，以及學校聯絡計劃形式報案，大部分報案為可疑人發現，小部分為求警協助、嘈音報告等，反映過去兩日有市民對學校外發生的情況表示關注。警方有責任在收到報案後，到現場了解事件，今日的大埔事件正正是收到四個999報案，學校外有嚴重嘈音問題，警方有責任到現場了解嘈音事件，幫助報案人解決事件，當警員下車時有為數不少的人跑，警員希望了解部分戴口睪的人的原因。翻查片段，同一位置有不少人跌倒，但不揣測跌倒原因。

【1656】記者問及警方有無能力查出造謠者身份及拘捕。江求祥表示，網上有不少謠言，在香港法律框架下，大家可能認為在網上發言沒有問題，但要看每個案件的性質，如果有發言煽動或鼓勵人作極端暴力或違法罪行，有機會干犯煽動相關罪行或不誠實取用電腦的罪行。警察公共關係科及網罪科會密切留意網上謠言，例如會影響公眾、煽動公眾情緒，甚至是違法。警方亦會借助不同平台，例如新聞稿、社交平台、記者會等，盡快澄清謠言。在網上資訊發達的情況下，他相信傳媒、市民見到任何消息時可以看多一點，多作了解，不要容易相信謠言，例如有人死了在廣華醫院殮房中，只要大家動用智慧、多看資訊，好多謠言可以澄清得到。

至於警員及其家屬在網上被恐嚇的事情，李桂華指由六月至今共有1,567名警員的資料被放上網，其中有257個家庭，當中71名小童的資料被放上網。警方共綠得180多宗關於滋擾、恐嚇事件，有人被張貼資料在街頭、打電話滋擾、幫其叫外賣，甚至攻擊及恐嚇。網罪科會調查有關事件，罪行在實體、互聯網世紀皆適用，例如不誠實使用電腦、刑事恐嚇，如果當變成實體時，可能變成綁架，警方有調查人員處理外，亦對受害警員及其家屬作支持及保障。

警方警力問題，有無警員在近月離職。在振作警隊士氣上，警隊有何工作。謝振中指自然流失率及非自然流失率的總體，今年與往年同一時段沒有太大分別。支援警員方面，警方除了心理上有心靈服務科外，亦會警員在行動上需求，例如裝備等，警方會作出提升以應對示威者提升的武力。

【1645】有傳媒關注8.31警方在太子站涉毆打市民，謝振中表示，警方當晚接報到太子站月台執法，警方到場後，有大量乘客能自行離開，仍有人逗留站內，並非所有市民被截查或使用相關武力，「對於警員入站打市民的指控完全唔能夠同意」。謝續稱，警方當時只是介入部份車廂或月台位置，因警員到場後有市民曾作出指示，而警員經觀察和分析後，所處理的車廂內有遮陣，而警員嘗試進入車廂亦有人用雨傘及硬物作出對抗行為，又用有人雨傘及身體襲擊警員，因此才作出適當武力去處理暴力示威者。

8.31當晚有七名傷者經太子站往荔枝角站送院，謝稱全部為被捕人士，涉非法集結，全數已擔保外出。警方當晚拘63人，3人已上庭，其餘擔保外出。

有網民指曾有懷有紅色閃燈的黑衣人掟汽油彈，有人質疑與喬裝警所用的紅色閃燈相似，江永祥稱對於喬裝人員都有有嚴格指引，任何行動都不會作出違法行為，不清楚何謂紅色閃燈，又嚴詞指出「如每次掟完汽油彈及作出嚴重違法行為後，每次都諗住用喬裝人員原因作替死鬼，咁就太天真喇，所有違法行為都唔會姑息，一定會嚴肅跟進，有證據一定會拘捕，大家拭目以待」。

就過往曾有警員跌槍，江稱同事會小心保管裝備，而警方會因應行動考慮使用適當裝備，而且警員一定不希望跌槍和失去裝備，否則會有很多事情跟進。

【1630】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，昨日在鯉魚門廣場、樂富港鐵站及荔景港鐵站以藏有攻擊性武器違反港鐵違禁制令，拘捕8名男女；昨晚旺角衝突就拘捕23人，而由6月9日至今，合共拘捕1,140人。而7.21元朗西鐵站事件拘31人，較早前已檢控4人涉暴動罪，已經提堂，而昨拘捕的60歲男子涉暴動罪，已於今日下午在粉嶺裁判法院提堂。

而昨日至今早有兩名警員受傷，昨早在樂富港鐵站制服示威者期間，由於示威者猛烈爭扎，致兩名警員受傷，已經出院，該人士以襲警及公眾地方行為不檢被捕。

昨日警方發射過一枚催淚彈，約晚十時許，有大批人士聚集旺角警署，期間有人投雜物及射鐳射光，至10時25分後，警方在多次警告下示威者亦拒絕離開，警方予是作出驅散，期間有示威者襲警，有人妨礙拘捕，甚至搶犯，約11時25分，發射一枚催淚彈作出驅散。

江永祥澄清，就今早有傳有人在大埔某學校外聲援被捕，江稱今早收到四宗報案，有家長指該校外有嘈音滋擾，警方到場見到校外有40至50人聚集，部份人士並非該校學生，亦有部分穿該校校服學生，期間有人突然逃跑，警員予是追前，但由於路面濕滑，警方及聚集人士跌倒，有人受傷送院，警方最後截查5人後放行。

對於有傳8.31太子站有人被警察打死，又指屍體收在廣華醫院殮房，江強調是失實指控，並沒有人在行動中死亡，而廣華醫院亦澄清沒有8.31相關遺體在殮房內。

昨日添馬公園集會期間，有人懷疑有直升機噴灑螢光粉，江引述飛行服務隊指，當時在長洲接載傷者飛過灣仔區往醫院，警方亦沒有要求服務隊為行動作出配調，更莫說有否使用過螢光粉，譴責有人惡意抹黑，反問居心何在？

警察公共關係科總警司謝振中

【1615】警察公共關係科總警司謝振中表示，昨日開學日有示威者發起不合作運動，影響市民返工返學，備受困擾，示威在港鐵站內用傘、背包或身體阻擋車門關閉，又有人按動車廂緊急掣，使至車門無法關閉，示威者阻礙列車運作危害列車安全，亦涉嫌違法庭禁制令，在警方與港鐵合作下作出拘捕行動，希望市民反思不合作運動真實意義，表達訴求只是幌子，行為是違法擾民。

謝又表示，昨晚旺角警署再被包圍、照鐳射光、投雜物及腐蝕性液體、用鐵欄設路障，警方採用相應武力驅散，謝指出，在混亂情況下，警方難以分辦記者或示威者，現場有不少人都穿上反光衣，「佢哋身份係咪真係記者呢？」謝又稱，警方過往曾撿獲假記者證，而記協亦曾報案稱撿獲假記者證，「乜嘢人立心不良，假冒記者到暴力示威現場，佢哋擔當乜野角色？」

謝指過往與記者合作有默契，記者不會阻警務工作進行，認為專業記者不會影響警方行動，而攝影記者協會上月曾出指引，切勿置身警方與示威者之間、不要成為示威者掩護物、及警方的射擊範圍之內。不過，昨晚警方作出拘捕期間，被超過十個人圍住，有人襲擊警員，由於警方不知道是否有人想搶犯，因此噴射胡椒噴霧應付，批評有人以記者作掩護襲擊警員。

謝奉勸記者切勿零距離站在警員附近，如記者站在警方和示威者之間，亦難以分辦，提醒記傳保護自己，切勿阻礙警方行動，同時識別身邊人，以免有人冒記者採取別有用心的行為，如採訪時發現假記者可聯絡傳媒聯絡隊，以查看記者證，及邀請離開採訪範圍。