【警方記者會】太子列車跪地舉手仍中椒　謝振中﹕身邊有人對抗

8.31太子列車發生防暴、速龍揮棍出椒對付示威者事件，繼續成為警方例行記者的焦點。當日列車上有男女跪地舉手求饒，警員仍以胡椒噴劑直射其臉部，警察公共關係科總警司謝振中表示，涉事人士身邊有其他人作出對抗，個別同事就當刻面對威脅採取適當武力處理情況。他又表示，警方「對於警員入站打市民的指控完全唔能夠同意」，強調有人以雨傘及硬物對抗，有人雨傘及身體襲擊警員，警方才作適當武力去處理暴力示威者。

警方於太子站內進行拘捕行動，一共拘捕40人。行動中一度進入港鐵車箱內對車內人士揮棍及噴胡椒噴霧。（資料圖片／余俊亮攝）

今日的例行記者會中，有記者問及為何8.31當晚，有人在太子站列車車廂內跪地求饒，仍被噴椒。謝振中表示，太子站涉事人士身邊還有其他人，有人作出對抗，警員進出車廂期間，有使用警棍及噴椒，當時有部份人士的行為，及其他人士的行為，是同一時間發生，個別同事就當刻面對威脅採取適當武力處理情況。

謝振中表示，警方當晚接報到太子站月台執法，警方到場後，有大量乘客能自行離開，仍有人逗留站內，並非所有市民被截查或使用相關武力，「對於警員入站打市民的指控完全唔能夠同意」。謝續稱，警方當時只是介入部份車廂或月台位置，因警員到場後有市民曾作出指示，而警員經觀察和分析後，所處理的車廂內有遮陣，而警員嘗試進入車廂亦有人用雨傘及硬物作出對抗行為，又用雨傘及身體襲擊警員，因此才作出適當武力去處理暴力示威者。

對於有傳8.31太子站有人被警察打死，又指屍體收在廣華醫院殮房，江強調是失實指控，並沒有人在行動中死亡，而廣華醫院亦澄清沒有8.31相關遺體在殮房內。8.31當晚有七名傷者經太子站往荔枝角站送院，謝稱全部為被捕人士，涉非法集結，全數已擔保外出。警方當晚拘63人，3人已上庭，其餘擔保外出。