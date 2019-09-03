【逃犯條例】示威者再圍旺角警署　黑衣人聲稱被布袋彈射中腳

金鐘添馬公園今日舉行罷工集會，集會傍晚結束後，有大批身穿黑衣的示威者乘坐港鐵往旺角站，企圖再包圍旺角警署，期間現場傳來一下懷疑槍聲，有示威者質疑警方在沒有任何警示下發射「布袋彈」，一名示威者聲稱腿部被擊中。晚上約9時許，警方在警署外屏風擎槍指向示威者及群眾，但期間只是舉起藍旗，當擎槍警員收槍後，警署才舉橙旗警示。

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晚上約八時半，大批黑衣示威者陸續從旺角港鐵站步行至旺角警署，示威者到埗後有人用雜物衝擊警署，警署內防暴警立即揚聲，要求示威者停止衝擊警署，並立即離開。

突然間，現場傳來一下懷疑槍聲，有示威者懷疑警方在沒有任何警示下發射「布袋彈」，一名示威者聲稱腿部被射中，現場急救員替他檢查後無大礙，疑中槍的示威者則先行離隊。

現場氣氛突然緊張，示威者立即撤離，往旺角方向離開。有示威者稱原本打算到警署掟雞蛋，詎料未掟蛋已有人被射中腿部。

警擎槍指向群眾

至晚上約9時許，只餘少量示威者及市民聚集警署對面馬路，警方於警署內高舉藍旗，警告示威者離開，否則會採用適當武力清場。期間有人播放侮辱警察的歌曲，亦有人指罵警總。

接近晚上9時許，警方在勸告無效下，有警員在警署平台的屏風後舉起長槍，指向對面街人群，然而，警方在舉槍一刻並未舉起橙旗，群眾四散後才有警員「補飛」舉起橙旗。