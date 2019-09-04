【罷工集會】示威者堵龍翔道上巴士離開 警九龍灣截車拉人

9.3罷工集會過後，示威者包圍添華道後，經港鐵列車前往旺角警署，曾投擲雜物，其間有示威者質疑警署有人沒警示下開布袋彈。示威者轉往黃大仙，企圖堵龍翔道無果，防暴警當時已衝入黃大仙中心搜捕，帶走兩男子。示威者在黃大仙中心外登巴士離開，巴士駛經龍翔道、彩虹道時皆見有衝鋒車，當駛至九龍灣站外時，多輛衝鋒車前後包抄巴士，防暴警上車截查車上的人被要求雙手擺頭及出示身份證，多人雙手被綁索帶帶走。近200名九龍灣街坊不滿警方拘捕行動，到場聲援，與警在福淘街對峙。

示威者一度嘗試堵塞龍翔道。(香港01記者攝)

晚上9時，示威者由旺角乘搭港鐵抵達黃大仙站，在正德街的出口發現沙田坳道有持槍防暴警戒備，他們立即返回站內，前往龍翔道一帶，以膠馬堵塞往荃灣方向的龍翔道三條行車線。有駕駛人士未有理會膠馬，駕車直接駛過，亦有人下車搬走障礙物。示威者橫越龍翔道走至黃大仙中心外，商討乘搭港鐵離開或在現場各自散去。示威者認為黃大仙站或有防暴警戒備，未有進入車站，部分人往黃大仙政府綜合大樓方向離開，約20多名示威者在黃大仙中心外的巴士站登上前往藍田站的42C路線巴士，並表示結束今日的示威活動。當時有多間傳媒尾隨登車，分別站在巴士上下層。當時，有一批防暴警員衝入黃大仙中心內，他們有手持警棍及圓盾的防暴警員商場搜查，帶走兩男子，其後又離開到商場外。

巴士沿龍翔道而行，曾有衝鋒車駛經，車上示威者及普通乘客一度起哄。當巴士駛至彩虹道近彩虹邨的迴旋處時，一輛沒有開大燈及閃燈的衝鋒車在龍翔道轉入迴旋處的斜頭，當時未見衝鋒車有阻截，巴士停靠觀塘道近彩石里的巴士站時，下層有示威者下車，上層示威者疑因見到有警車，高呼叫眾人返回巴士，一上一落耗時數分鐘。

衝鋒車、豬籠車包抄巴士

至晚上9時24分，巴士駛近九龍灣站外觀塘道巴士站時，一輛衝鋒車駛至攔在巴士車頭，另有俗稱「豬籠車」的警車從後包抄。有示威者下車，「豬籠車」上數名持圓盾警員下車追捕，其中一人在牛頭角道被警員制服，警方檢獲白衫及生理鹽水。其後，十多名防暴警登上巴士截查，要求乘客出示身份證。警員詢問車上人士在何處上車，一名警員表示﹕「仲喺度扮街坊？唔成功呀。」當時，巴士上下層皆有大量傳媒，警方要求他們下車，進行截停搜查。

有上層乘客林先生獲准離開，他指巴士上層當時滿座，示威者上車時沒有太大感覺，當防暴警上車時他感到驚慌，因近日警員有無差別毆打市民的情況。至於警方紀錄他的身份證，指日後有機會要求他作證。

防暴警登上巴士。（香港01記者攝）

九龍灣街坊不滿聲援 防暴警對峙

九龍灣的街坊不滿警方的拘捕行動，到場聲援，包圍巴士指罵，警察指市民正非法集結，警告市民離開。有社工走近巴士了解，希望協助車上人士，據悉車上有人小於16歲。其後，大量警車駛至現場，警民對峙，防暴警設防線推進，街坊不斷後退至福淘街，約200人高呼收隊。晚上10時30分，警方舉藍旗，警告市民正參與非法集結。

當區區議員葉興國到場了解，指到場緩和雙方情緒，又提及巴士上有兩名15歲以下小朋友，警方承諾他搜證後若無可疑會放他們離開。其後，九龍灣下雨，街坊舉傘繼續叫口號，與警方對峙，警方再度舉藍旗，並表示在場人士的非法行為已被錄影，呼籲立即離開，否則警方將會進行拘捕行動，然後防暴警防線一度推進，街坊後退。至晚上11時，在場街坊及防暴警皆退回行人路上。

巴士上示威者被綁索帶帶走

晚上11時45分，巴士上多名人士手上被綁上索帶，其後陸續被帶上警車，一名社工以揚聲器表示車內有未滿16歲小童，要求要與他見面，在場一名警員回應警方正執行任務，指在場人士正參與非法集結，呼籲不要阻止警方執法，又向社工指如要見面都是要於正常合法地方即警署見面，要求在場人士循正常途徑會見。有被帶上警車人士身穿校服，在場社工以揚聲器呼籲人士高叫自己的名字電話，但其後當有被帶走人士上警車時，在場的警員不斷發出聲響，包括有持揚聲器的女警指「小心地滑呀，地下有水氹」及有警員高叫「一路好走」，有在場社工表示被帶走人士有權講出自己資料。