【逃犯條例】男子被捕後昏迷　示威者圍警　軍裝噴椒驅散

今晚（3日）再有示威者在旺角警署外聚集，不滿警方8.31衝入太子站車廂執法。時至深夜，港鐵太子站內突然發生騷亂，一名被警方拘捕的男子突然暈倒地上，救護員急救期間曾取出自動心臟去顫器（AED機），警方就築起防線包圍。大批示威者及市民圍觀期間指罵警方，並發生推撞，有警員舉出胡椒噴霧，向群眾噴射驅散。救護員在初步急救後將昏迷男子送院急救。

晚上約11時許，太子站B出口突傳出嘈吵聲，不少示威者及街坊跑入站內查看究竟，有示威者稱一名男子被警方拘捕後帶入站內，被捕人之後突然暈倒，昏迷在太子站控制室外，由多名軍裝警員包圍。

示威者重提8.31太子站衝突 起哄罵警

現場有急救員替該男子急救，未幾救護員趕至，並取出自動心臟去顫器（AED機）準備，圍觀的示威者及街坊都十分擔心，顯得緊張，其間有人指罵警員，批評8.31當晚於太子站揮棍噴椒，並一度向警員推撞，未幾，有數十名防暴警持長盾趕到太子站增援，當中有人配備長槍。

站內氣氛越趨緊張，有示威者情緒激動，警員噴胡椒噴霧驅散，亦有防暴警揮棍，期間「守護孩子」成員陳伯被推撞，在場人士立即起哄，不斷指罵警員打長者，之後再有數十名防暴增援，不少示威者亦逃離太子站大堂。

至深晚11時45分，救護員將暈倒男子抬上擔架，準備送上地面，由救護車送往醫院。

急護員：傷者面色蒼白

太子站內一名男子被警員制服後受傷。負責救助的義務急救員接受傳媒訪問時表示，警員要求他出示身份證及急救證，才讓他接近傷者。他初步為傷者檢查，發現傷者出現呼吸困難、氣促、口部流血，嘔吐、頸部腫脹，懷疑頸椎或脊椎受創，此外面色蒼白，情況每況愈下。



由於當時傷者雙手被反綁，加上傷者意識模糊，急救員請求警員將傷者雙手解開，以減低其頸的壓力、及可暢順呼吸，惟不予受理：「綁住佢都係唔想佢反抗，但佢已經無乜意識!究竟拘捕緊要，定係救人緊要?」他要求警方召喚救護車，他解釋，如果傷者情況持續，急救員身上的工具將不足以救治傷者。而當急救員為傷者治理時，曾要求解開其衣服，但警方最初以「證物」為由不獲批准。但急救員稱「唔解開衫，無得做。」經警方進一步檢查後，警方只准急救員用較剪為傷者剪一半的衣服。



約10分鐘後，消防處救護員到場。他憶述：「救護員來到，都係同警察講返同一番說話」，警員始准許救護員將傷者的雙手解開，進行急救及送院。該名急救員指出，頸部腫脹、嘔吐等，是頸椎受損的徵狀。如不立即處理甚至繼續受壓，頸椎受傷最嚴重的後果是死亡。