【渦輪機行動】港澳海關搗18宗跨境販毒案　檢550萬毒品拘19人

香港海關聯合澳門海關，於於7月20日至8月31日進行代號「渦輪機」的聯合行動，破獲18宗往來兩地的毒品案件，檢約4.45公斤各類懷疑毒品，估計市值約為550萬元，並拘捕19人，包括17名男子及2名女子。

市值約為550萬 拘捕19人

海關今日（4日）表示，香港及澳門兩地海關於7月20日至8月31日進行代號「渦輪機」的聯合行動，破獲18宗往來兩地的毒品案件，檢獲約4.45公斤各類懷疑毒品，估計市值約為550萬元，並拘捕19人。

破18宗案 快遞包​檢毒 旅客體內藏毒

海關表示行動中共拘捕17名男子及2名女子，年齡介乎17至58歲，檢獲的懷疑毒品則包括可卡因、霹靂可卡因、冰毒、搖頭丸、海洛英、氯胺酮以及大麻。18宗案件中，有3宗於香港國際機場破獲。於其中一宗案件中，香港海關在一個由馬來西亞經香港往澳門快遞包裹的紙皮夾層內，檢獲約272克懷疑冰毒；另外兩宗為體內藏毒案件，共拘捕2名由埃塞俄比亞到達香港，並計劃經海天客運碼頭前往澳門的男性旅客。兩宗案件檢獲合共約1.96公斤懷疑可卡因。

海關續指，另外15宗案件，除一宗在一名於港澳碼頭抵港男性旅客的行李箱夾層內檢獲1.92公斤懷疑可卡因的案件外，其餘案件均涉及較少量的懷疑毒品，被捕人士均為由香港前往澳門的旅客。

最高可罰五百萬元及終身監禁

海關提醒市民，不法份子經常於不明網站及社交平台上刊登招聘廣告，利誘市民販運毒品或其他受管制物品。市民務必提高警覺，切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送物件。根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。