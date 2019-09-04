【示威現場】過百人圍旺角警署及北大嶼警署　寶琳站落閘　

一連三晚，港鐵太子站外的旺角警署，都有穿黑衣的示威者包圍。示威者用鐳射筆照向警署，高呼「五大訴求，缺一不可」，防暴警持一度擎槍及舉橙旗。警方呼籲示威者離去，否則不排除發射布袋彈或橡膠子彈驅散。晚上十時半，雙方仍在對峙。

【0140】港鐵聲明原文： 港鐵公司就一名休班職員昨晚在寶琳站遭襲擊受傷，予以強烈譴責。 該名站長晚上當值後下班，身穿便服，大約凌晨12時正乘港鐵抵達寶琳站，下車時先後於車廂內及月台被多人阻止離開及持續包圍，導致手及頸部受傷，需要送院治理。公司得悉情況後已即時報警求助。 此外，寶琳站晚上有人破壞站內設施，公司亦已報警處理。 因應寶琳站情況，並為保障乘客及員工安全，寶琳站於凌晨12時後關閉，列車不停寶琳站，需改以坑口或康城為終點站。 本公司對有員工遭襲擊及站內設施被破壞深表憤怒，並對所有暴力行為予以強烈譴責。本公司向受傷員工致以深切慰問，並會提供適切協助。

【0130】旺角及將軍澳的防暴警員陸續收隊離開。

【0115】防暴警員在旺角道與每條街道的交界位置佈防，但市民可在警員的罅隙之間通過。

【0057】寶琳站外有數名男子被截查。警方突然聲稱上址已設立封鎖線，記者距離被截查人士最少10米外；旺角亦有人被截查。

【0047】大批警員在旺角彌敦道行車路上推進。在場已無聚集人士。防暴警登上旺角道行人天橋，要求所有路經的市民離開。警員有攜帶大樽裝胡椒噴劑及手持防暴槍。

【0045】寶琳站外多名警員衝前制服最少一人，有警員向記者大叫「走呀，行開啦」。有警員要求在行人路上的記者返上行人路「記者合作啦!行後啲!」但記者群已貼近牆邊。大批街坊在屋苑內及食肆內，隔著玻璃幕牆看著警方行動。

【0043】寶琳站外警員舉橙旗，聚集人士大致已離開；旺角亦有警員準備清場。

【0035】一輛聖約翰救傷車閃亮藍燈抵達寶琳站外。

【0030】寶琳站外再多一名中年男子加入，向警員勸說，但由於企得太近，被要求行落站外樓梯。連同剛才兩名較為激動的男子打算勸說警察：「大家都係香港人，你係咪香港人?我預左拉，你唔使搵光照住我，咁無用嘅。」警員回應稱「呢個係警方界你哋警告，立即離開!畀咗幾次警告你喇，走唔走呀?」其他在場人士大叫「唔X走呀」警員轉向該人士稱「關你乜事呀?」其他警員加入認人：「黑T-SHIRT短褲，口心有粒白色星呀，認住你呀!」

寶琳站外有警員截查一名男子。(羅國輝攝)

一名男子被警員撳在地上。(曾梓洋攝)

【0025】旺角警署外一度有警員舉橙旗，一名警員在警署外手持雷明登長槍。

【0024】寶琳站外一名男子，稱要取道寶琳站返家，被警員要求繞道離開。警員大叫「呢個係警方指示，唔使講咁多!」該名男子聽後不悅，向警員舉起手指公說道「點解香港人俾你打」警員回應「我唔答你」。另一名白頭髮上年紀男子，激動地指向警員大罵「你哋係執法，做乜匿埋做打手，你有無仔女?人地係咪行公義?」有警員開啟電筒照向上述兩人，白髮男回應「你掁我啦!」

【0015】寶琳站內一名男子被警署制服，期間一名身穿格仔衫便服男子，在場協助警員捉人。

【0008】寶琳站部份出入口落閘，大批防暴在現場戒備。多人聚集在站外大叫「好食唔當差」及唱歌。一名男子在站外向站內擲物，有警員大叫「唔好再掟嘢!」

【0005】大嶼山東涌北大嶼警署，有逾百黑衣示威者站於門外。

【2019-09-05/0005】港鐵公司表示，因寶琳區有公眾活動進行，為審慎起見，將軍澳綫寶琳站已經暫時關閉，列車亦不停寶琳站，並改以坑口為尾站;以保障乘客及員工的安全，直至另行通知。

【2350】將軍澳寶琳站現場，站長於車廂內不斷行走，其間有示威者要求站長交代，並表示不讓他離開，其間雙方出現推撞，站長用手拉扯一名示威者口罩後雙方互毆，站長眼鏡甩脫，防暴警員進入車站將站長護送離開，並將一名人士制服在地。

【2345】旺角警署現場，突然有一個插有「香雞」的橙，從高處跌下，並未打中任何人。現場人士懷疑該橙從警署墮下。

【2325】旺角警署一名女警開咪呼籲在場人士：「其實我都睇到你哋好和平。做得好好，請你哋上返行人路啦!」但現場聚集人士並不賣帳，有人大叫「真係聽得多都壞腦。講嘢態度突然大轉變!明眼人都知個反應好大反彈!但似係讀稿。」現場有不少聚集人士用鐳射筆照上警署，有女警則指「你照我，我都唔會走」。

【2350】旺角警署現場，有女警開咪向在場聚集人士呼籲，「你地可以而家走，聽日話你地想要嘅生活，大家想要嘅自由都係咁。你哋睇，太子道西部份市民都已經離開。如果有市民想離開，畀佢地離開啦!唔好阻住佢。」但現場並無人包圍其他人士。

一名格仔衫便服男子，協助警員在寶琳站內捉人。(羅國輝攝)

大批街坊在食店內，隔著玻璃望著寶琳站外的警員推進。(羅國輝攝)

旺角警署外有橙懷疑從警署高處墮下。(賴南秋攝)

【2334】仍有逾數百市民於寶琳站內及出口近新都城行人路聚集，不時高叫口號包括「光復香港時代革命」及「黑警還眼」等。

【2315】十多名示威者於西洋菜南街近聯合廣場對開蹲下並打開傘陣，其間聯合廣場突然關燈，示威者見狀一度後退。

【2308】西貢區議員鍾錦麟於寳琳站外表示，今晚大家前來的目的是因831當晚將軍澳線暫停服務，當晚有市民到寶琳站了解事件，有港鐵職員記錄市民約十多條問題，市民並希望於今晚9時獲港鐵回覆，但港鐵今晚未有特別安排人員直接回應市民當日提問，僅由站務職員派發意見表格讓市民填寫。鍾錦麟指自己今日下午與港鐵負責將軍澳線的車務經理見面，對方亦有回應有關問題，但剛才他打算向在場人士解釋，在場人士認為不應經由他解釋，而應由港鐵直接回應。他又希望今晚不會出現流血受傷，希望港鐵能解答市民問題。

【2253】有數名防暴警再次步出警署門外，向對面西洋菜南街舉起長槍，其後又再返回警署。仍有在場人士繼續用鐳射光照射向警署外牆。

【2244】於太子道西近西洋菜南街，有示威者用雜物包括發泡膠箱及手推車等堵路，警方以揚聲器警告示威者堵路行為破壞社會安寧，呼籲立即離開，警方或會使用布袋彈將有關人士驅散。

示威者於聯合廣場對開打開傘陣。（孔繁栩攝）

有示威者用雜物堵塞馬路。（孔繁栩攝）

防暴警一度擎槍。（孔繁栩攝）

【2239】寳琳站內有廣播關於港鐵站禁制令内容。區議員鍾錦麟與港鐵職員交涉後，向在場市民交代情況，鍾錦麟指站內職員沒有報警，鐵路警區派警員到站內。著名驗樓師詹濟南亦有到場要求港鐵交代。

【2231】寳琳站有市民指，已有三名戴頭盔、手持圓盾的警員進入車站控制室。現場一名中年男子呼叫口號「青年人加油」。站內有部分八達通機被阻擋未有落閘，有市民打算拍其他八達通機乘搭港鐵，但被在場人士制止，指不要付錢給港鐵。

【2224】數名防暴警步出警署門外，一名持長槍警員在其他持長盾警員護衛下，向對面馬路舉起長槍又指向對面，其後未有開槍又再返回警署。

【2215】一名中年女子於旺角警署水馬陣門外指罵，詢問警方為何對元朗黑夜白衣人打示威者沒有一視同仁執法，水馬陣內女警警告女子切勿衝擊警方防線，並一度高舉黃旗警告，女子反問「我點樣衝擊呀？用口水衝擊呀？」

【2210】晚上於港鐵寶琳站，大批市民於站內聚集要求港鐵回應8月31日停駛事件，有市民與在場示威人士發生衝突，一名女子疑因拍攝大頭照而被在場人士包圍，雙方發生推撞。

【2200】於旺角警署外仍有市民於對面馬路行人路聚集及圍觀，有人繼續用鐳射光照向警署，警員開咪警告指市民正參與非法集結，呼籲市民立即離開，否則警方或使用合適武力驅散。

【2130】現場近太子道西一名穿深藍上衣的男子與示威者發生口角，其後被多人尾隨，雙方發生推撞及拉扯，有示威者用雨傘擊向男子及腳踢，男子被扯爛上衣沿路離開，示威者一直尾隨指罵，其後男子行到花園街近弼街上天橋離開，示威者未有跟隨。

數百名市民於寶琳站內及新都城外位置聚集。（曾梓洋攝）

晚上8時許，有市民自發到太子港鐵站B1出口獻花及留下字句，數十人陸續於太子旺角警署外近太子道西及彌敦道行人路一帶聚集，有人高叫口號包括「黑警」及「五大訴求缺一不可」等，其間有人以鐳射光射向現場警員。在場有防暴警員於水馬陣內戒備，有警員於警署高層以揚聲器警告聚集市民離開，以及停止照射鐳射光。近8時50分，數名防暴警員步出警署於馬路位置視查，其後又返回警署。至晚上9時仍有數十名市民於警署對開彌敦道行人路聚集，警方持續開咪呼籲停止照射鐳射光，有站於高台盛備的警員手持長槍。