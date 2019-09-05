寶琳站入閘機昨被毀　今早重開　港鐵：列車服務正常

港鐵休班站長受傷，由聖約翰救傷隊送院。(陳永武攝)

昨晚將軍澳綫寶琳站外，有多人聚集，站內部份設施包括入閘機等被破壞損毀，一名「休班站長」亦遭包圍襲擊受傷。港鐵公司於清晨表示，將軍澳綫寶琳站今早重開，列車服務正常。

警方昨晚一度封鎖寶琳站，多名警員手持盾牌及警棍，站在鐵路站出入口。期間一名港鐵職員，被警方要求將鐵馬搬至出入口，身穿防護裝備的警方向後退，此時街外有人向站內掟雜物，險擊中該名港鐵職員，所幸他見狀及時蹲下雙手抱頭保護，避過一劫。

港鐵發言人深夜發表聲明，就一名休班職員昨晚在寶琳站遭襲擊受傷，予以強烈譴責。

該名站長晚上當值後下班，身穿便服，大約凌晨12時正乘港鐵抵達寶琳站，下車時先後於車廂內及月台被多人阻止離開及持續包圍，導致手及頸部受傷，需要送院治理。港鐵公司得悉情況後已即時報警求助。此外，寶琳站晚上有人破壞站內設施，公司亦已報警處理。

港鐵指，因應寶琳站情況，並為保障乘客及員工安全，寶琳站於凌晨12時後關閉，列車不停寶琳站，需改以坑口或康城為終點站。港鐵公司對有員工遭襲擊及站內設施被破壞深表憤怒，並對所有暴力行為予以強烈譴責。港鐵向受傷員工致以深切慰問，並會提供適切協助。