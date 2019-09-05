【珍惜生命】粉嶺28歲女子墮樓亡　街坊貼紙條悼念：一個都不能少

粉嶺嘉盛苑嘉一名28歲女子昨晚墮樓亡，不少市民到現場獻上白花悼念死者，死者家人今早到殮房認屍，神情悲傷。據目擊者昨晚憶述，女子在屋苑危站，街坊勸止，她向對方說「加油」後墮下。據了解，死者姓何、任職補習老師，患抑鬱症，有到公立醫院求診。

謝小姐到女子墮樓現場擺花念經，表現傷心。（香港01記者）

大廈外柱樑成連儂牆，街坊在附近放置桌子，準備好文具、便條貼及膠紙等，不少人寫上「生日快樂」向死者致意，網傳今日為死者生日。謝小姐到場放下紙蓮花，又為死者念經，她哽咽稱：「真係好傷心，我都行過無數次出嚟，6.12食過催淚彈嘅人唔會忘記今時今日香港政府畀市民乜嘢。如果（政府）唔回應五大訴求，係無可能平息件事。」謝小姐認為不值得為此「狼心狗肺」政府而死，多謝年青人站出來，批評警隊打人：「唔係爆頭就係骨折。」她不贊成以暴制亂的說法，以暴易暴並不可取。

據了解，死者姓何任職補習老師，患抑鬱症近十年，一直有到公立醫院求診，過去曾向家人提及有自殺傾向。數日前，她曾因頭痛問題到醫院看醫生。她昨日在屋苑危坐，有街坊勸止，她向對方說了聲加油後墮樓，沒有留下遺書。昨日現場一名自稱急救員的男子向傳媒表示，女事主要求他叫口號「五大訴求 缺一不可」，以證實他是否曾外出遊行，事主最後說了聲加油。

昨晚現場遺下一隻懷疑屬於事主的波鞋，今日波鞋已經消失，街坊以雪糕筒圍封波鞋位置，有人以清酒、白花致意。警方昨晚7時34分接獲住戶報案，指27歲何女危坐在上址一樓層窗邊，何女其後從高處墮下，當場死亡。