【示威現場】王宗堯太子站外燒衣　防暴警坑口站舉藍旗

旺角警署外入夜再有市民聚集，晚上8時許有數十名人士於警署外太子道西聚集，有人用鐳射光照射警署外牆，警署有防暴警走出正門視察。有示威者高呼「721唔見人，831打死人」，又有人於太子站外高舉「831黑警恐襲，還我真相」標語，有示威者燃燒雜物，警方一度舉橙旗及持長槍戒備。另外於坑口站有大批名市民聚集高叫口號，防暴警於站內戒備，雙方互相指罵，有警員一度用胡椒噴霧指向市民，站內A出口落閘。 昨晚（5日）太子站B1出口網民自發獻花過後，再有逾百黑衣示威者於旺角警署外聚集，有示威者用鐳射筆照向警署，以雜物堵西洋菜南街及高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，警方出動談判專家，防暴警多度擎槍及舉橙旗，防暴警深夜於旺角一帶進行清場行動。

一名中年男子在警方行動時倒地受傷，口鼻流血，手腳受傷。(賴南秋攝)

【0143】坑口站B出口外只有少數市民及記者。相信警員已經離去。

【0140】坑口站A出口外一輛消防處救護車，接載一名傷者前往醫院。由於現場突然落起大雨，現場聚集的市民陸續離開。

【0132】坑口站外有人隔閘指罵警員。有人大叫「走啦望乜X嘢呀，動物園呀?」但未知聲音是誰發出。

【0128】坑口站今日營運時間為1時35分，有職員準備落閘。

【0125】消防處救護員抵達坑口站內，防暴警員尾隨，相信是為報稱被警員襲擊下體的男子治療。

【0110】坑口站內有一名身穿恤衫男子被警員截停。大批警力包圍，任何市民及記者均不得走近。有市民在站外叫口號表示對警方不滿。消息稱，該名男子較早時與警方爭論「曱甴論」問題，因而被警方截查。該名男子向在場記者大叫，指他較早時被6名警員撳地，打他下體導致疼痛。」有急救人員聞言後大叫「呢度有醫生!使唔使醫療?」該名男子自稱是「無記者證」的獨媒記者，並被警方帶走。帶走期間有警員向在場記者大叫「而家唔係採訪呀!」要求記者行開。該名男子被帶到站內一個角落位置，記者未能走近了解情況。

坑口站內一名男子被制服，他報稱被警員襲擊下體。(賴南秋攝)

【0108】旺角警署對開現場，有示威者一度向警署投擲玻璃樽及噴滅火筒，警方舉藍旗警告，隨後大批防暴警察衝出，在旺角警署對開彌敦道至弼街一帶清場。

【0052】消防處救護車到達文曲里現場，相信是為受傷流血的中年男子治理。該名男子向記者稱「頭先返緊屋企，點知後面突然被人推一下，成個人跌落地，眼鏡都跌埋!」但由於從後推倒，故看不到是誰人推跌他。對於警察突然衝入巷內，他認為「好離譜!」該名受傷男子由救護車送院治理，並無警員陪登車，相信該男子並無被捕。

【0046】有市民在文曲里拍攝，被警員指罵，「你係咪記者?唔係就走!我帶你走!」附近有市民路過遠距離旁觀，亦被警員閃強光照射，並大叫「行返上行人路，呢度單車徑!」另一名男子行過上址，指要返尚德。有警員指他「你係咪想扮英雄呀?」另一警員指他應該要回去取單車，但男子堅持自己是行路。有警員稱「頭先見到你想搞單車，架單車係咪你嘅?係咪想偷單車?」並押同他前往單車停泊處作出搜查，及查身份證。當男子取出背囊受查時，有警員稱「你咁緊張係咪有違禁品呀?」但只搜出充電器等物品。

【0043】數十名警員突然衝入文曲里，一名男子倒地受傷。該名年約50歲男子自稱「街坊呀，路過咋!」，警員回應「收皮啦!」現場傳出刺鼻氣味。該名男子頭、鼻、手腳受傷，有義務急救人員見狀，隨即上前協助敷治。警員突然隨即推開記者，稱要擴大封鎖線。有警員隨即以強光照向鏡頭。

【0040】坑口站外警員舉起藍旗，並作出驅散行動。有警員開始對部份人士「點相」。突然有一輛單車跌在港鐵站外的馬路上，警員將其移走。

【0038】坑口站外有人掟兩元硬幣入站內，防暴警員相當不滿，立即走出站外尋找擲物者。正當記者拍攝警員步離站外情況時，有警員不滿，大叫「影下人啦記者!」記者表示，「都係嗰句，我兩邊都會影。」

【0028】坑口站外有市民大叫「時代革命」等口號。期間，一名市民在坑口站內銀行櫃員機提款，出來時突然見到大批警員，受驚。經查問後獲放行，期間有警員稱「記者唔好影到佢，佢話受壓!」

【0026】坑口站內突然有警員再截查市民，記者拍攝時再次被警員要求「退出封鎖線!」

【0023】多名警員返回坑口地鐵站截查一名白衫男子，該名男子要求警員交出其編號。警員要求自己睇，該名市民讀出「17378」號碼，警員要求「唔準影，自己記住佢!」白衫男「記得，17378呀嘛速龍!」警員更正他「我唔係速龍!」截查後獲放行，白衫男子進入收費範圍。一名身穿恤衫西褲男子不滿警員做法，上前理論，警員問「你係咪曱甴先?」

【0010】旺角警署對開最高峰時約有逾300名示威者聚集，現時減少至約100人；部分防暴警察退守入返警署內，部份則持盾駐守警署門口。

【0008】較早前在安寧花園便利店外被截查的女士，終被放行，警員陸續返回警車。多名居民拍手歡呼。較早時，該名女子被截查期間，曾拿出手機拍攝過程，被警員指罵「再唔收埋部電話就拉你阻差辦工!」女子辯稱「我只係保障自己!」警員再指罵「我警告過你幾次喇!」

【0007】安寧花園該名保安員，年約70歲，稱做了保安員十多年。隻身面對一眾警員有否驚慌，他則拒絕回應，只稱「呢度私人地方嘛!」

【0005】安寧花園現場，防暴警員退出私人地方範圍。警員突然開咪質疑，「你哋行為係不可接受!你哋有無一半人響度住?」又指一名黑衫男子「你個暴徒!」其他居民大叫「全部都係響度住呀!我哋聽日要返工呀!唔好阻我瞓覺呀!安寧花園要安寧呀!」

【0002】安寧花園現場，有警員突然指要拍攝居民，要求在場記者不要擋住。現場有過百名居民大叫「黑社會!」保安員則隻身在警員防線前，要求他們離開。有警員取出大樽裝胡椒噴劑。

【2019-09-06/0000】安寧花園現場，有警員不滿記者拍攝，直指「唔好淨係影我哋」，記者回應指「我兩邊都有影，好公平。」

【2358】安寧花園內一名保安員要求與警方對話，但在場警員不滿。該名保安員指，「呢度係私人地方，想佢地出去!」有一名相信是社區主任的人士，較早前伴隨保安員到來，被警員指「抽水」。

【2357】多名居民在上址起鬨，不滿警方進入安寧花園範圍截查居民，及用強光電筒照射居民。有警員大叫「PTU同事由佢嘈，等佢地騷擾居民」

安寧花園一名保安員隻身要求警員離開私人地方範圍。(賴南秋攝)

一名女談判專家在場與示威者對話。（余睿菁攝）

【2352】多名防暴警在安寧花園對開築起防線，警員正向在場人士調查中，有市民向警員指「呢度私人地方喎」，稱現場為私人屋苑要求警員解釋何事，一名警員表示「唔需要解釋，唔好阻住我哋做嘢」，有居民回應「你嚇親婦孺呀」。

【2346】坑口站警員開始向前推進，數名手持盾牌的防暴警衝前培正路，警員要求一名黑衣女子離開現場「返屋企啦，你阿爸阿媽擔心你呀」，又指向對面馬路高叫對面的人士離開，有黑衣人士於安寧花園對開被警員包圍截查。

【2342】警方再次於坑口港鐵站B出口架起盾陣及舉起藍旗，警員開咪指在場人士正參與非法集結，警告在場人士立即離開，否則將會使用武力，以及停止使用鐳射光。

【2338】坑口港鐵站B出口防暴警員再次舉起藍旗，警員開咪呼籲在場人士立即離開，否則將會使用武力，有在場市民向警員指罵，包括「不對他人懷惡意」等，有人用鐳射光照射向警員。

【2334】有在場人士用揚聲器向警署方向播放佛經，女談判專家持續用揚聲器呼籲在場人士盡快離開現場。

【2315】藝人王宗堯及數名人士於太子站外燒衣，他指燒衣是中國人傳統，有熱心市民帶同香燭等到場，他們會負責將香燭等燒完，又估計明日會有更多人到場燒衣，被問最近兩日警方改以勸籲式與示威者講話，王宗堯指「佢覺得可以說服到我哋，咪親身落嚟同我哋講」。

【2304】坑口站警方再次於B出口舉起藍旗，警告市民馬上離開。有警員手持可發射布袋彈的霰彈槍，及可發射海棉彈的防暴槍。

【2300】女談判專家持續用揚聲器講話，「趁宜家選擇離開呢一頭，返屋企係你哋最好嘅選擇，如果稍後同事作出驅散，你哋有可能因違法而被捕，可能令兩方面受傷，相信你都唔想自己或身邊嘅朋友受傷，你哋應該三思諗一諗，如果你哋被警察拘捕，你哋宜家身邊嘅朋友會唔會伸出援手？」

【2256】坑口站警方於B出口舉起藍旗，指市民有關集結為非法，請即離開否則會作驅散及拘捕。

【2240】坑口站B出口站內位置仍有數十名警員戒備，有市民急腳進入閘口乘搭港鐵。B出口外有過百名市民聚集，部分市民用手機電筒照向警員，警員警告市民不要再照射警方，又用強光電筒照向他們。市民不斷高呼「收隊」，而且有越來越多人聚集。

一名男子將燃燒中雜物置於警署水馬陣。（余睿菁攝）

【2253】旺角警署指揮官韋能治步出警署正門視察，又與駐守警員談話。

【2242】旺角警署門外警員舉藍旗，警告停止使用鐳射光照射警員，行為已構成襲警，市民正參與一場非法集結，警告立即離開。二樓位置防暴警員手持長槍戒備，現場仍有不少市民於警署對面太子道西近西洋菜南街行人路聚集，有人用鐳射筆及手電筒照向警員，又高叫口號等。

【2234】晚上於石籬商場有超過200名市民自發於附近一帶遊行，巡經石蔭商場、寧峰苑等，期間不時高叫口號，包括「五大訴求缺一不可」等。

【2231】大批防暴警員到達坑口站B出口，部分警員手持長盾，有警員一度用胡椒噴霧指向市民，雙方互相指罵。該批防暴警員其後進入站內。有警員向記者表示，不要進入站內。

【2222】坑口站外培成路有防暴警員手持長盾，於行人路上設立防線，現場未見示威者，街坊如常路過。

【2208】港鐵坑口站有大批名市民聚集，高叫口號，數十名防暴裝備的警員於站內戒備。其後站內部分八達通閘機顯示紅色交叉，A出口有港鐵職員落閘，市民被要求離開閘外。有市民不斷踢閘，並指罵警員，另外於B出口則仍然維持正常出入，同樣有大批防暴警員駐守。

【2200】一名女談判專家再次於警署二樓外用揚聲器向聚集人士對話， 「知道你哋今晚嚟係做一啲悼念活動，相信你哋同我哋一樣，希望今晚有一個和平晚上，我都見到你哋情緒好高漲」，又指自己很有誠意與大家對話，希望不要用鐳射光照射她。在場人士聽到其說話後不時報以起哄及噓聲。

【2140】多名示威者於警署外打開雨傘陣，其後一名黑衣戴口罩男子手持一個燃燒中的白色袋狀物，置於警署水馬陣上，警方隨即於樓層位置舉橙旗，及以揚聲器警告停止縱火行為，否則會發射布袋彈或橡膠子彈。多名防暴警員站到水馬陣後方，一名手持長槍的警員站於高台位置戒備。

【2135】一名南亞裔男子於警署門口燃燒紙袋，防暴警一度步出警署，其後關上鐵閘返回署內。

【2130】一輛警車停泊於警署附近彌敦道合盈商業中心對開，有示威者發現後用鐳射光照射及叫罵。