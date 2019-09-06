【警方記者會】機場廁所少女被警嚇哭　劉榮基﹕警有需要大聲說話

9月1日網民發起再塞機場示威活動，當日下午有示威者突破防線，直衝客運大樓接機大堂，轉瞬便消失，有警員趕至追捕，發現有三名少女衝入女廁內，在機場女保安員逐一搜查廁格下尋獲三名少女。一名男警員向三女大聲呼喝，其中一人被嚇哭，當日男警被質疑曾進入女廁。記者今日在警方記者會追問事件，指少女有登機證，更被警員嚇哭，警方會否道歉。機場警區副指揮官劉榮基指男警沒有進入女廁，由機場職員將可疑人帶離洗手間作調查，又希望大家理解警員大聲說話於行動中有實際需要，並不存在警方大聲呼喝市民。
該名男警其後被不少市民及旅客包圍。(資料圖片)
9月1日網民發起堵塞機場的示威活動，由於機管局已向法庭申請禁制令，示威者無法進入機場客運大樓，當日下午約1時半，有多名黑衣戴口罩示威者衝入機場客運大樓內，並在接機大堂奔跑，有機場保安嘗試追截無果，示威者其後離開其範圍。十多分鐘後，警員趕至追捕，其間有機場女保安員進入廁所搜查，要求廁格內三名少女出示登機證。其後，一名男警員在近女廁門口，大聲呼喝三人，少女痛哭。其後，多名旅客不滿男警態度惡劣，包圍男警指罵，有男市民問警員﹕做咩事啫人哋？」男警大聲說﹕「關你咩事啫！」市民問是否不可以去廁所，男警回以「唔得！」現場旅客及市民大為起哄，要求男警出示廁所禁制令，並指罵警員態度惡劣，「細路仔嚟咋，使唔做咁惡啫，你有冇仔架？」
劉榮基﹕男警員未有進入女廁
對於上述事件，記者在今日例行記者會上追問機場警區副指揮官劉榮基，指男警員進入機場洗手間呼喝兩女生，但對方有登機證，警方會否就此道歉。劉榮基指，當日有數人突破管制站進入機場，警方於機場保安協助下，進入機場了解，其時看到有人衝去機場洗手間，警方上前了解，男警員未有進入女廁，之後有機場職員將可疑人士帶離洗手間讓警方作調查。
記者再追問少女被男警嚇哭，警方會否道歉，劉榮基補充指，該5名進入機場的人士明顯不是旅客，亦曾手持長棍物體作狀襲擊警方，當時同事正搜捕，警方需要讓其他人士知道警方正在搜捕，因此聲調可能較大，搜捕人士途中遇到該兩名女士，希望大家理解警員大聲說話於行動中有實際需要，並不存在警方大聲呼喝市民。
機場警區副指揮官劉榮基希望大家理解警員大聲說話於行動中有實際需要，並不存在警方大聲呼喝市民。(魯嘉裕攝)