【警方記者會】機場廁所少女被警嚇哭　劉榮基﹕警有需要大聲說話

9月1日網民發起再塞機場示威活動，當日下午有示威者突破防線，直衝客運大樓接機大堂，轉瞬便消失，有警員趕至追捕，發現有三名少女衝入女廁內，在機場女保安員逐一搜查廁格下尋獲三名少女。一名男警員向三女大聲呼喝，其中一人被嚇哭，當日男警被質疑曾進入女廁。記者今日在警方記者會追問事件，指少女有登機證，更被警員嚇哭，警方會否道歉。機場警區副指揮官劉榮基指男警沒有進入女廁，由機場職員將可疑人帶離洗手間作調查，又希望大家理解警員大聲說話於行動中有實際需要，並不存在警方大聲呼喝市民。

該名男警其後被不少市民及旅客包圍。(資料圖片)

9月1日網民發起堵塞機場的示威活動，由於機管局已向法庭申請禁制令，示威者無法進入機場客運大樓，當日下午約1時半，有多名黑衣戴口罩示威者衝入機場客運大樓內，並在接機大堂奔跑，有機場保安嘗試追截無果，示威者其後離開其範圍。十多分鐘後，警員趕至追捕，其間有機場女保安員進入廁所搜查，要求廁格內三名少女出示登機證。其後，一名男警員在近女廁門口，大聲呼喝三人，少女痛哭。其後，多名旅客不滿男警態度惡劣，包圍男警指罵，有男市民問警員﹕做咩事啫人哋？」男警大聲說﹕「關你咩事啫！」市民問是否不可以去廁所，男警回以「唔得！」現場旅客及市民大為起哄，要求男警出示廁所禁制令，並指罵警員態度惡劣，「細路仔嚟咋，使唔做咁惡啫，你有冇仔架？」

劉榮基﹕男警員未有進入女廁

對於上述事件，記者在今日例行記者會上追問機場警區副指揮官劉榮基，指男警員進入機場洗手間呼喝兩女生，但對方有登機證，警方會否就此道歉。劉榮基指，當日有數人突破管制站進入機場，警方於機場保安協助下，進入機場了解，其時看到有人衝去機場洗手間，警方上前了解，男警員未有進入女廁，之後有機場職員將可疑人士帶離洗手間讓警方作調查。

記者再追問少女被男警嚇哭，警方會否道歉，劉榮基補充指，該5名進入機場的人士明顯不是旅客，亦曾手持長棍物體作狀襲擊警方，當時同事正搜捕，警方需要讓其他人士知道警方正在搜捕，因此聲調可能較大，搜捕人士途中遇到該兩名女士，希望大家理解警員大聲說話於行動中有實際需要，並不存在警方大聲呼喝市民。