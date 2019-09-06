【逃犯條例】速龍警員沙田結婚擺酒　遭示威者叫口號撒溪錢

反對《逃犯條例》修訂風波至今，逾千名警員被網民「起底」，其家人亦不能倖免。網民日前將一名懷疑任速龍小隊的男警員「起底」，指他是機場特警，並公開其未婚妻、父母的身份，網民指他與未婚妻今日（6日）在沙田一酒店擺酒，號召人到酒店祝賀。傍晚6時許，已陸續有示威者到場，人數一度近百人，他們手持懷疑與新娘有關的舊婚照，並在現場大灑溪錢又大叫口號。至晚上8時半，仍有零星人聚集，並表示會轉場。

十多名示威者在酒店外聚集及叫口號，並將大量溪錢及懷疑與新娘有關的舊婚照放在地上。(香港01記者攝)

警方早前在例行記者會上表示，有1567名警員及257個警察家庭成員被「起底」，包括71個小童的資料，警方指網絡安全罪案科會循不誠實使用電腦或刑事恐嚇等方向調查。網民「起底」攻勢未因此而停止，他們再將一名懷疑是機場特警，近月任速龍小隊成員的男警資料在網上公開，其未婚妻及父母同樣被公開姓名、職業。網民指他們今日會在沙田一酒店結婚擺酒，號召網民前往祝賀。

而傍晚6時許，已有數十名示威者進入酒店聚集，他們手持懷疑與新娘有關的舊婚照，並在酒店外牆張貼，並大灑溪錢及叫口號。酒店內有職員進行監視，亦有新娘的「兄弟」在宴會場外留意情況。據悉現場人數一度達百人，惟因有警車駛經附近而散去不少。晚上8時許，仍有十多名示威者在酒店外聚集及叫口號，並將大量溪錢及懷疑與新娘有關的舊婚照放在地上。而每當有婚宴賓客到場時，示威者亦會大叫口號。