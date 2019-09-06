【太子站衝突】槍聲伴隨談判聲：你覺得警察真係可以隻手遮天咩？

今日（6日）太子站外有大批示威者聚集，警方於晚上派出談判專家，於旺角警署二樓以揚聲器勸諭示威者離開，惟現場大片嘈吵聲、噓聲不斷，夾雜示威者不停敲擊路牌發出聲響，大部分時間均難以聽到談判專家講話，談判專家反遭示威者不斷用鐳光照射，同一時間警署簷篷上有警員，於黃色保護板之間不斷伸出散彈槍，站在水馬內高台上的警員，又不斷舉槍瞄準示威者，令現場氣氛不斷升溫。

今晚太子站外，警方派出談判專家與示威者對話。「我哋警察好似好有立場咁，但有其他部門，可能一啲醫護人員，喺工作的地方發起一啲意見，你哋諗吓，如果真係有人受到嚴重傷害，甚至死亡，你覺得警察真係可以隻手遮天咩？」談判專家語重心長說出一番話，惟現場噓聲不斷，談判專家又指，相信示威者聽到他的説話，可能不認同或不妥協，雖然大家看到同一個畫面，但可能接收的資訊不同，不斷呼籲現場人士保持冷靜。

同一時間，太子道西有示威者用雨傘及木板築起防線，其間有示威者投擲物件，警署簷篷上有兩名警員，於黃色保護板之間伸出散彈槍，站在水馬內高台上的警員，又不斷舉槍瞄準示威者。

談判專家聲音伴隨散彈槍槍聲於太子站外不斷交曡。（魯嘉裕攝）

談判專家一直説話，指希望現場理性的市民勸停年輕人停止違法行為，又指自己作為香港人、作為香港警察，亦非常同意「香港人加油」，又指看到很多人拿著雨傘，但沒有落雨，希望示威者不是用雨傘掩飾違法行為。

示威者於西洋菜南街築起防線，一輛巴士試圖後退離開，有示威者利用卡板卡在巴士後轆上，令巴士停在西洋菜南街、擋在示威者前，簷篷上有警員向西洋菜南街發射布袋彈，布袋彈擊中巴士。其後專家勸喻示威者盡快離開，表明防暴警會在彌敦道推進。至晚上近10時，太子站仍有警察戒備，談判專家與示威者繼續討論，指每個人都可以說話，示威者不斷大叫「黑社會」，談判專家反指「邊有黑社會著晒制服」