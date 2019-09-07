【太子衝突】男子疑持刀斬示威者反被襲擊　警追緝三名示威者

周五晚（6日）太子衝突，示威者的戰線擴至旺角及油麻地一帶，其中旺角廣東道有一名紅衫男與示威者爭執，他被拍到持刀追斬示威者，事後登回一唐樓單位，有示威者追至施襲，並以硬物撞毀單位大門。警方接報後一個多小時到場，將屋內包括紅衫男在內三名男女送院。該名男子受傷，沒有被捕，警方將案件暫列「襲擊致造成實際身體傷害」，並追緝三名示威者。

昨深夜近11時，大批示威者聚集旺角至油麻地一帶，期間一名身穿紅衣男子，現身廣東道近奶路臣街旺角街市對開，被拍到手持菜刀追斬示威者，示威者以垃圾筒、雪糕筒等還擊。消息稱，混亂間有數人受傷，其中一名男傷者右手腕及手指浴血。據悉，與紅衫男相識的一名女子阻止無果，更一度被他用刀指向腹部，混亂間她亦受傷，兩人事後返回廣東道一幢唐樓。示威者趕至，並以硬物撞穿單位大門。

警方於昨晚10時57分接報，但至今日凌晨零時左右，首先有救護員抵達，並發現屋內包括紅衣男在內兩男一女，當中該女子受傷，由救護員即場治理。15分鐘後，即距離接報後一個多小時，多名防暴警到場調查。至凌晨約零時30分，該名紅衫男最先被防暴警帶走及送院，他右手包紮，並稱：「就係俾人打囉而家！我保護自己！」另外兩名男女，亦先後登上救護車。

警方表示，案發時涉案姓韓（拼音：HON，59歲）男子與其姓王（拼音：WANG，42歲）女朋友，於新填地街與奶路臣街交界，與另外三名男子因瑣事爭執，其後該三名男子尾隨他們至廣東道1033號，並懷疑以硬物襲擊他們，及毀壞上址單位大門。警方將案件暫列「襲擊致造成實際身體傷害」交由旺角警區刑事調查隊跟進，正追緝該三名男子；兩名事主則面、眼、手受傷，被送往廣華醫院。