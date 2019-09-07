【太子衝突】油麻地站損毀最嚴重　個別站口關閉　警清晨拍照蒐證

周五（7日）晚示威者在油太旺一帶打「游擊戰」，縱火堵路及毀壞港鐵，警方發射布袋彈及施放催淚煙清場，整晚烽煙四起。太子、旺角及油麻地站均受不同程度的破壞，當中太子站早於昨傍晚已經關閉，受損程度相對較輕；不過旺角站及油麻地站則損毀嚴重，雖然今早兩站均如常開放，但部分出入口仍未解封。

今晨5時半，《香港01》記者返回油麻地視察，可見彌敦道與碧街交界A2出口損毀非常嚴重，外牆被塗鴉噴上訴求字句、站口上蓋的通風窗被打破、站內滿布雜物。當時有警員在場拍照搜證，工人則忙於清理雜物。至今早，該出入口如常開放，惟窩打老道D出入口及近砵蘭街B出入口仍未解封。

至於旺角站同樣「重創」，A1及A2出入口暫停使用，但外牆未見有明顯損毀；惟站內近B及E出口多部售票機被扑毀，部分閘機亦有明顯損毀痕跡，職員在場搶修。

港鐵今早宣布，經過工程人員努力搶修，今日（7日）太子站、旺角站及油麻地站，今日均可開放服務乘客，各個出入口逐步重開，荃灣綫及觀塘綫到車服務今早正常；然而，個別車站內有部分設施遭嚴重破壞，需較長時間復修，仍未能完全回復正常運作，乘客使用有關設施時，或需要等候較長時間。個別出入口亦需要關閉，現場會有指示提醒乘客使用其他出入口。

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旺角站內多部售票機被破壞。（賴南秋攝）

油麻地站損毀嚴重，警員清晨到場拍照蒐證。（賴南秋攝）