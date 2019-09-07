【灣仔三級火】灣仔道劏房三級火警　八人受傷送院　一男子證死亡

今日(7日)早上約八時半，灣仔灣仔道234至236號地鴻業大廈一個劏房單位起火，消防員接報到場，至早上8時44分將火列為三級火，出動一喉四煙帽救火，至早上10時許將火救熄。據了解，事件中有人一度被困，兩男女被困單位內，他們報案指走廊有火未能離開。事件至少八名傷者，包括一名消防員。傷者中一名男住客昏迷送院，他其後證實不治，另有一男子昏迷轉送瑪麗醫院搶救。消防表示，肇事單位為一劏三的單位，男死者倒臥在廁所位置，相信他吸入大量濃煙。

(賴南秋攝)

住戶赤腳逃生：冒出大量濃煙

至早上10時許，起火的13樓再有一名男子獲救，他不清醒，救護員為他進行急救，並送院搶救。現場可見，有不少住戶在救護員及消防員協助下離開，有不少長者需要坐在大廈對開位置休息。住戶董先生表示，他指起火位置為13樓，而他住在15樓。今早他兒子上班時，發現大廈走廊冒出濃煙，之後他與兒子赤腳逃生，約兩分鐘後離開至地下位置，「當時見唔到火，只是有好多濃煙。」泰國人陳小姐表示，事發時大廈內冒出大量濃煙。

火警被救熄 八人受傷送院

消防表示，灣仔灣仔道234至236號地鴻業大廈13樓一個單位發生火警。消防於8時30分接報到場，由於接獲多個救助，於8時44分將火警升為三級。消防140名消防員、40名救護員、一枝鋼梯的水塔及四隊煙冒隊進行撲救，調派32輛消防車及12輛救護車。火勢於9時47分受控，並於10時25分大致救熄。

男死者倒臥廁所 一名消防人員受傷

「由於現場有好多雜物，所以產生好多濃煙。」火場位於大廈13樓單位，面積約五米乘十米，分隔成三個單位。肇事單位在中間位置，死者並非在起火單位發現，他被發現倒臥在另一個分間單位的廁所位置，「初步相信佢吸入好多濃煙。」事件中，消防疏散近106人到安全位置，其中八人受傷，包括六男兩女，其中一人為消防人員。起火原因成在調查，而懷疑分間單位會轉交屋宇署跟進。

事件至少三名傷者，當中一名男子昏迷，以及一名男子燒傷手清醒，傷者由救護車送院搶救。