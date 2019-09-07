【9.7機場】水炮車裝甲車戒備　三千警力中環至東涌布防

反對逃犯修訂條例引發的爭議及示威浪潮仍未平息，昨晚太子站衝突不斷，今日網民又再號召「9.7和你塞」機場行動，試圖進行機場交通壓力測試。據知，警方今日已部署三輛「銳武」裝甲車及兩輛水炮車戒備，估計用作應付示威者。而今日動用近3000警力，慎防示威者再次堵塞機場交通。警方預計有駕駛人士會慢駛，並將會安排警員在香港站及東涌的巴士站高調執法，以免示威者阻礙旅客或機組人員進入機場。

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網民呼籲「9.7和你塞機場行動」 無須穿黑衣

網民呼籲市民今日身穿便服或旅客裝於正午12時前進入機場，嘗試測試機場交通壓力，網民強調參與者無須穿黑衫、叫口號及帶裝備，並可選擇先在青馬收費廣場集合，再乘巴士進入機場，目的地為暢達路巴士總站或者暢航路。

防暴隊進駐東涌 交通警員設置路障檢查

記者進入東涌、機場一帶視察，途經青馬大橋時，發現三輛衝鋒車往機場方向行駛。而機場往來東涌的海濱路、赤鱲角南路迴旋處已有交通警員設置路障，檢查往來車輛。防暴隊亦在行人路上戒備，部份防暴隊亦已進駐東涌，並在連接機場島和東涌市中心天橋佈防。據知，機場警區除了有機場特警及刑事偵查隊等會留守禁區內戒備外，今日有額外人手編制，分別從水警、東九龍、新界南等警區再增派了約200人。

多路高調執法 防示威者進入機場

警方動用近3000警力，分多路高調巡邏及執法，慎防示威者進入機場堵塞交通。警方預計將有駕駛人士在青馬收費亭附近慢駛，故會加強巡邏打擊。警方亦將派員在下午12時至1時在香港站、東涌的巴士站等地方，高調執法，以免示威者阻礙旅客或機組人員進入機場。另外，警方會部署警力在機鐵路軌附近戒備，防止示威者掟雜物阻礙機鐵行車。

東涌港鐵站正常運作

至於大嶼山區警察總部暨大嶼山北警署門外，未有設置大型水馬陣佈防，但地上階磚已塗上膠水加固磚頭，以防示威者掘磚。另外，警署車閘外有兩輛旅遊巴，車上有多名軍裝警員。至於東涌上午氣氛平靜， 往來機場的S1線巴士未有人龍，現場亦沒有職員協助。東涌港鐵站亦正常運作，未見有警察巡邏，市民則如常拍卡出入月台乘車。

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東涌至機場警設路障 200旅客排隊等安檢

而機場一號客運大樓外有近200名旅客拖篋排隊等候安檢，他們須向機場職員出示護照及登機證方可進入機場。現場有大量機管局職員及保安在場維持秩序。一號客運大樓入口處附近，亦停泊了數部警車戒備。