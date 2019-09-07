【9.7機場】直擊青馬收費亭拖車列陣　交通警警告慢駛屬違法　

反對逃犯修訂條例引發的爭議及示威浪潮仍未平息，今日網民又再號召「9.7繼續和你塞」機場行動，試圖進行機場交通壓力測試。網民呼籲市民可乘搭巴士前往機場，而有車人士則可考慮在青馬收費亭位置慢駛。警方昨（6日）指，駕駛人士如果刻意慢駛，或會干犯「不小心駕駛」、「危險駕駛」等罪行。今日下午1時許，警方在前往東涌方向的路旁，已準備多輛拖車戒備，並架設路障趕車，不許車輛慢駛或停留。

上周「9.1和你塞」令機場陸路交通擠塞、鐵路癱瘓。今日網民再次發起「9.7和你塞機場行動」，要對來往機場的交通工具進行「壓力測試」今次網民除建議民眾乘搭交通工具進行交通壓力測試外，亦呼籲駕駛人士可嘗試在青馬收費亭附近刻意慢駛，造成車龍阻礙交通，達致堵塞機場的效果。警方昨已警告有關行為會干犯「不小心駕駛」、「危險駕駛」等罪行。

警豎指示牌 大型拖車戒備 迅速處理慢駛車輛

今午1時，記者駕車前往機場途中，已發現交通警員在青馬收費亭往東涌方向路面停泊多架警車，並架設警崗駐守，更豎立多面警告牌，以中英文展示「故意阻塞往機場道路屬違法」字眼，指示駕駛人士正常行車，切勿停留。

記者本欲在青馬收費亭附近視察交通狀況，惟遭警員勸籲離開。另外，警崗旁邊亦有多輛白色大型拖車停泊，估計是警方預留足夠數量的拖車，若發現有車故意或無故停下、慢駛，警方便將會迅速處理，拖走有關車輛。而若檢查車輛經過非法改裝，警方亦會跟進調查。

三千警力防示威者再堵塞機場交通

據了解，今日警方將動用近3000警力，慎防示威者再次堵塞機場交通。警方預計有駕駛人士會慢駛，故會加強打擊，並將會安排警員在香港站及東涌的巴士站高調執法，以免示威者阻礙旅客或機組人員進入機場。

防暴警駐守青馬收費廣場 登巴士搜篋查身份證

另一方面，大批防暴警員亦在青嶼幹線青馬收費廣場巴士站搜查。防暴警員登上巴士檢查乘客身份證，並即場拍片記錄，部份乘客被要求打開行李箱檢查。

而在場候車的市民亦被截查，防暴警員會詢候車人士前往機場的原因，並會抄下身份證資料及拍片記錄。其中一名身穿藍衣的男子被警方搜查時，發現男子袋中有頭盔、防毒面罩及濾罐等裝備，故將他帶上警車。