【9.7機場】裝甲車泊收費亭　護理系學生有長者八達通、紗布被捕

銳武裝甲車收費廣場戒備 警至少拖走五車

今日網民再號召「9.7繼續和你塞」機場行動，試圖進行機場交通壓力測試。部份有車人士考慮在青馬收費亭位置慢駛。警方昨已警告駕駛人士如刻意慢駛，或會干犯「不小心駕駛」等罪行。今日下午，警方一輛銳武裝甲車已駛往到青嶼幹線收費廣場外戒備，期間現場警方安排的拖車，將至少五部車拖走，未知是否涉及慢駛或其他罪行。

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防暴警員逐輛車搜查 部份年青男子須下車搜身

此外，大批防暴警員駐守青馬收費廣場巴士站，並且會登上埋站的巴士搜查，平均六至七名警員登上巴士，並在巴士上下層向乘客查看乘客身份證及拍片記錄，部份乘客更被要求打開行李箱檢查，警員在巴士上大約逗留數分鐘。而防暴警員間中會叫一些年約20歲的青年男子下車作詳細搜查，包括記錄身份證資料及搜身，如無特別問題便會放行。現場所見，警員檢查每一輛駛經的巴士，只是前往機場的E車不檢查。

青年藏長者八達通疑盜竊 警帶走調查

防暴警察搜查期間，發現一名姓李的年青男子身上藏有長者八達通，懷疑他涉嫌盜竊。警員隨即查問：「點解你有長者八達通？」李男回答指：「我唔需要解釋」，並稱該張八達通於半小時前在香港站買。警方其後檢查該男子的隨身物品，發現袋中有救護用品、繃帶紗布、消毒藥水及N95口罩。該名男子在場高叫自己姓名、身分證號碼，聲稱自己為公開大學護理系三年級學生，並叫現場人士代為找星火幫手。李男其後被警方拘捕，並押上警車。

另外，防暴警員亦會查問一名坐在巴士站旁邊石凳的男子，並指收費亭位置係封鎖地區，要求該批人士離開，該名男子聽畢後登上巴士離去。