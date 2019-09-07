【逃犯條例】再有警員婚禮被滋擾　示威者撒溪錢放豬頭　警車戒備

昨晚一名懷疑任速龍小隊的男警員在沙田一酒店擺酒時，有示威者到場「恭賀」，今晚科學園再有懷疑警員擺酒遇上示威人士。網上流傳一張喜帖，指一名懷疑任職警員的新郎今晚於科學園Club One 擺酒，網民號召到場「恭賀」。晚上7時許，有約40名人士帶同紙紮公仔、豬頭到達Club One，又於現場撒溪錢。有到場的來賓疑不滿他們所為情緒激動，用手機拍下他們的樣貌，其後一名男子安撫他進場。兩部警車於科學園門外戒備。警方較早前曾表示，6月至今，經主動調查及警員報告，警方共發現1662名警員及親友的資料被不當公開。

示威者向婚宴來賓撒溪錢。（香港01記者攝）

懷疑遭起底的警員曾於網上發表「睇到我眼火爆，你真係唔好衰係我手上」言論，網民張貼警員的喜帖及警員與新婚妻的婚紗相，指一對新人今晚於Club One 擺酒。晚上7時許，有約40名戴上口罩的示威者到達婚禮現場門外，他們呼叫口號，並將紙紮公仔、豬頭放在地上，又播放治喪音樂及向來賓大撒溪錢。

一名負責招呼來賓的男子，不斷掃走地上的溪錢，亦有Club One職員協助清理。其間一名到場的來賓疑不滿示威者所為，情緒激動，用手機拍下示威者的樣貌，其後被人安撫他進場。

一名到場的來賓疑不滿示威者所為，情緒激動，用手機拍下示威者的樣貌，其後被人安撫他進場。（香港01記者攝）

婚宴廳內玻璃位置被圍上白色圍板，有示威者在告示貼上寫上「年年有今日」、「五大訴求缺一不可」貼在玻璃上，形成一幅小小的連儂牆，婚宴廳內有賓客一度舉起電話拍照。科學園門外則有兩架警車戒備。

警方較早前曾表示，6月至今，經主動調查及警員報告，警方共發現1662名警員及親友的資料被不當公開，有人煽動他人進行違法行為，包括刑事恐嚇、惡意滋擾，甚至非法使用他們的資料借貸等。網絡安全及科技罪案調查科已接手調查有關個案，必嚴肅跟進。

個人資料私隱専員黃繼兒日前表示，公署接獲約1100宗投訴，涉及「起底」並帶有恐嚇、排擠、欺凌等字眼及目的，令人關注。他指，起初大部分投訴都是警務人員及其家屬資料，但現時涉及非警務人員佔整體的約一半，包括示威者、持不同政見的人士、政府官員等。警方多次指出，並非在公眾領域得到的個人資料就等於可以用，未經當事人同事下擺上平台，涉及恐嚇、排擠、欺凌等字眼，會涉及刑事成分。