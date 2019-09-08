【9.7機場】示威者縱火警驅散　速龍突向記者狂噴椒

今晚（7日）旺角警署外再度有示威者聚集，警方於晚上9時驅散。警方一度急速推進，其後在聯合廣場外拘捕數人，期間傳媒打算拍攝警方拘捕過程，惟有其他多名警員遮擋並要求記者返回行人路，其中一名速龍突然向在場傳媒施放胡椒噴劑，惟當時該處只有記者，多名記者中椒，需在場急救員協助清洗，《香港01》至少兩名記者眼部亦中椒。多名記者大感不滿，質問警方傳媒聯絡隊「點解要噴記者？」，惟警方表示「傳媒聯絡隊係協助傳媒記錄採訪，不是解答問題。」

晚上8時45分，示威者在西洋菜南街的路障縱火，消防員迅速到場拉喉灌救，示威者向後退，退至聯合廣場及始創中心之間一段西洋菜南街。至9時許，防暴警察沿彌敦道快速推進，並在水渠道及聯合廣場對開彌敦道，拘捕數人。多名記者圍在旁拍攝過程，其間有警員遮擋鏡頭，並要求記者返回行人路，之後一名速龍突然向在場傳媒施放胡椒噴劑，多名記者被噴中雙眼，需在場急救員協助清洗，《香港01》兩名記者眼部亦中椒。

多名記者於聯合廣場門外接受義務急救員治理，多人狀甚痛苦。警察公共關係科傳媒聯絡隊人員到場，記者質問 「可唔可以控制吓你啲同事」，對方詢問記者是否需要水，著同事拿水給記者。

一名速龍突然向在場傳媒施放胡椒噴劑，多名記者中椒。（曾梓洋攝）

在場記者再質問，誰向記者噴胡椒噴霧，該傳媒聯絡隊成員表示「依家兵慌馬亂，你問我邊個噴係咪好難講先？」，記者不滿指「點解要兜口兜面噴？」他批評記者「你邊間報館？咁嘅態度」，又指不是想爭抝，但現在「唔係喺度答問題」，記者反駁 「 咁你出黎做乜」，多名記者拿出相機，展示警方向記者射胡椒噴霧的相， 「你望下張相，點解要噴記者？全部都係記者！」對方指，傳媒聯絡隊見狀已馬上衝過來協助記者，但真的無辦法解答問題，又指傳媒聯絡隊是協助傳媒記錄採訪，不是解答問題。

香港攝影記者協會及香港記者協會發表聯合聲明指，警方於旺角始創中心外推進並拘捕行動期間，在全無示威者的情況下，蓄意向現場採訪的記者噴發胡椒噴劑，傷及多名前線記者，譴責警方濫用武力以及惡意針對記者阻礙採訪，籲警方正視前線警員情緒失控以及濫權問題。

兩會的聯合聲明指，當時記者配合警方指示後退至拘捕現場的10米以外，並聽從警方要求走上行人路時，突然兩名俗稱「速龍」的特別戰術小隊警員向在場記者施放胡椒噴劑，至少兩名《香港01》攝影記者、一名《法新社》攝影記者、兩名《明報》攝影記者、一名《明報》記者、以及《有線新聞》兩名記者被直接射中，當中兩人更被直接射向臉部。

兩會聲明指，現場附近並沒有任何示威者，在場的記者都有出示記者證及戴上印有「PRESS」字樣的頭盔，容易識別，要求警方提供該兩名警員的警員編號，以便記者作出正式投訴。兩會並批評警方傳媒聯絡隊成員以惡劣態度回應記者的質疑，未有做好協調工作。