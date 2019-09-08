【9.7機場】和理非大叔大埔指揮官難阻衝突　示威者毀閘機警清場

9.7塞機場示威活動過後，多區發生衝突事件，太子、大埔、沙田皆有示威者聚集。其中，大埔墟站的衝突源於該區市民自發做人鏈活動，穾然有警員出現引發在場人士不滿。逾百示威者趕往聲援，曾試圖衝入大埔墟站，白髮男子跪地勸阻，同時警方指揮官表明知道大家進行和平集會而收隊離開。但示威者行動未有停止，他們突破壞站內閘機，觸發防暴警員衝入站內驅散，十多人被捕，其中一名年約15歲青年被數名警員按地揮棍打傷，頭部流血。

大埔墟站入夜後有大量示威者聚集，他們不滿大埔街坊築人鏈為和平活動，警方卻出動上裝軍裝警推進。(李智智攝)

大埔街坊築人鏈 上裝軍裝警突出動

自從「香港之路」的人鏈活動過後，各區不時有市民自發做人鏈活動，今日(7日)在塞機場示威活動過後，大埔街坊在晚上9時於大埔連儂隧道築人鏈。據悉人鏈尚未築好，不久便有大批上裝軍裝警手持催淚彈槍到場，更曾作出推進，引起到場街坊不滿。逾200名市民、示威者未幾到場聲援，並在大埔墟站外聚集及叫口號。

銀髮「棺材頭」再現身 跪求示威者勿入站

約兩小時後，警方一度退去，有示威者情緒激動，未有理會警方警告，嘗試進入港鐵站。現場議員監察呼籲勿港鐵站，但現場人士未有理會。一名銀髮男子呼籲大家不要進入站內，更一度下跪，並阻止示威者用鐳射光射向警員稱﹕「我求下你哋」。該名男子為8月13日機場「警察還眼」行動中站於示威者前，夾在警察與示威者之間勸阻示威者的人，據悉姓陳，為殯儀業「棺材頭」之一。當時進入大埔墟站商店附近一帶的示威者，與位於B出口的警員相距廿米。

警方一度退去，示威者突然毀閘機並遮住閉路電視，早前的軍裝警未有出現，但大量防暴警突然衝入車站驅散。(李智智攝)

指揮官曾稱大家理性集會 警會離開

其後，示威者走出B出口，在場警員亦不斷後退至的士站，雙方一度對峙。示威者大叫「收隊」，警方指揮官開咪呼籲大家冷靜，並叫大家返回行人路，又指將會設防線。至晚上11時29分，大埔的指揮官向在場人士表示，知道大家進行和平集會，呼籲大家理性集會，不要衝突及阻塞交通。大埔區議員劉勇威亦到場，不斷與警方商討，又呼籲示威者不要再用鐳射光線射向警方，否則前功盡棄。

示威者毀閘機 引發防暴警清場

惟10分鐘後，警方一度退去，有示威者衝入大埔墟站並拆毀兩部閘機，稱不用付錢。大批防暴警衝入車站拘捕，一名年約15歲的少年轉身跑走，被五、六名警員按地制服及揮棍狂打，青年被打中頭部，流下大量血並倒地，現場市民指他曾被警員踩頭。另外，站內亦有十多人被捕，他們被要求蹲下。一名情緒激動的便衣男警不斷要求記者出示證件，又要記者後退。警方又指因有刑事毀壞，要紀錄在場人士身份證及拍攝所有人的樣子。大埔墟站亦發出廣播稱要暫時關閉，B出口亦落閘，所有記者被趕離車站。

凌晨0時，現場有市民圍觀，並質問在場警方為何會進行驅散。警方大聲叫﹕「返屋企！全部走！」警方其後在A2出口達運路行人路上設防。現場亦有至少一名警員受傷，其中一人手臂受傷。

議員監察文念志在現場了解，他不滿早前的指揮官出爾反厭，並在站外痛哭。