【9.7機場】太子衝突一夜　縱火、噴椒、大合唱、兩派打鬥

今晚（7日）再有數百名市民包圍旺角警署，示威者不斷以鐳射光射向警署，其後在西洋菜南街設立路障並縱火，情況變得一觸即發。警方派出防暴警員驅散，防暴警沿彌敦道向旺角快速推進，氣氛變得緊張。警方其間拘捕數名人士，傳媒在場採訪時有速龍施放胡椒噴劑，多名記者中椒不適，在場記者大感不滿。至晚上11時許，防暴警沿西洋菜北街後退，旺角警署外重新有人士聚集，他們舉起手機電筒形成燈海及唱歌，又叫口號。到了凌晨，卻發生不同政見人士打鬥。

示威者堵路縱火 警舉起橙旗

示威者自晚上8時開始於旺角警署外聚集，有人唱歌、拜祭，其間示威者不斷以鐳射光射向警署，有防暴警走出警署正門及舉藍旗。其後有示威者走出彌敦道及太子道西交界堵路，以雪糕筒、膠帶、欄杆封了彌敦道往旺角方向行車線，之後在西洋菜南街的路障縱火，警方舉起橙旗，警告示威者不要縱火，否則以橡膠彈、布袋彈驅散。

至晚上近9時，防暴警察開始出動，他們由界限街衝至旺角警署，同一時間太子道西亦有一批防暴警員向西洋菜南街推進，一批防暴警沿彌敦道向旺角快速推進。期間有市民與在場警員爭論，四人其後獲放行。傳媒嘗試包圍拍攝時，有警員的手曾遮到鏡頭，引起記者不滿。大批警員要求後退及返回行人路，指馬路危險，但上址路段現被警方封路，並未見車輛行駛。

警方突然向傳媒施放胡椒噴劑。（曾梓洋攝）

速龍突然向傳媒施放胡椒噴劑

防暴警在彌敦道制服多人，一名男子被按在地上制服，警方在數米外設封鎖線阻止傳媒靠近，一名速龍突然向傳媒施放胡椒噴劑，多名傳媒中椒不適，需要義務急救員協助洗眼。大批傳媒質問警察公共關係科警司高振邦，為何要噴記者，又展示相片解釋情況，惟高振邦表示現在「唔係喺度答問題」晚上近11時，防暴警在聯合廣場外水渠道推進，部分已退至旺角警署外。有防暴警沿彌敦道推至界限街，大批市民在彌敦道尾隨防暴警指罵。

（呂諾君攝）

深夜示威者唱《無盡》及《數碼暴龍》

晚上11時許，彌敦道上有示威者重新聚集，警方間中廣播但未有其他行動，示威者打開手機電筒開始唱歌，唱了《無盡》及《數碼暴龍》主題曲，換歌中間夾雜口號「光復香港時代革命」、「香港人加油」等。

防暴警在界限街及長沙灣道出現，一輛的士被包圍，現場一名白衣男子頭部流血。（陳永武攝）

白衣男與示威者爭執

接近12時，一名白衣男子在旺角警署與示威者爭執，有人勸白衣男子離開，示威者不滿他疑手持架生，遂尾隨叫囂，雙方曾推撞。由於白衣男子早前曾用鐵枝等物件企圖施襲，示威者追至界限街及長沙灣道，該男子企圖登上的士離開，被大批示威者包圍。防暴警員到場截停男子，並在的士上進行搜查，以了解有無任何武器。該名白衣男子身上有血漬，懷疑頭部受傷。其後，有市民在現場附近發現一支啞鈴用的棍，懷疑是白衣男子留下。

另外，一名在金滿樓外受傷的李先生表示，見到一群示威者想追打一名市民，他叫示威者不要打人、叫市民離開，但被在彌敦道近福華街位置，被人以金屬物體擊中頭部，後腦流血，雙手沾血。義務急救員在場協助。

目擊者﹕兩派爭執 白衣男藏棍狀物惹眾怒

目擊兩派打鬥場面的陳先生指，早前有街坊於彌敦道旺角警署外，對一狗隻說了一句「辛苦了阿sir」後，一名白衣男子怒視街坊，在一街坊問其「望乜呀戇X仔」後，男子作出挑釁的言辭，並揮動用環保袋裝住的棍狀物。陳先生指，男子作狀攻擊後，街坊皆後退，並着其離開，過程中未見有人因此受傷，男子亦向福華街方向離去。至於在金滿樓外受傷的姓李男子，陳先生指未見其受傷經過，亦沒看到其口中所指，有示威者追打人的情況，惟受傷男子坐在酒樓外，曾有防暴警察經過該處，過程中並無警察上前了解或協助。