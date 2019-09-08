【9.8集會】十數警車美領館一帶佈防　防暴警截查口罩男

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有網民發起今午於中環舉行「香港人權與民主祈禱會」，及後自發以流水式前往美國駐港總領事館請願的活動，獲發不反對通知書。記者今午到場視察佈防，遮打花園已有群眾聚集，數名軍裝警員於附近設橙色膠帶防線；而美國駐港總領事館外則有十數量警車停泊，有防暴警察於領事館門外截查戴口罩的男子。

有防暴警員於美國領事館門外截查一名戴黑口罩的男子。（香港01記者攝） 美領十數警車停泊 防暴警截查口罩男 記者今午1時到場視察，稍後將舉行祈禱會的遮打花園已有群眾聚集，部份人手持美國國旗；有數名軍裝警員於附近設橙膠帶防線。 稍後群眾將於美國駐港總領事館交請願信，該處佈防明顯較多，約15至16輛防暴警車停泊於纜車站一帶，有防暴警員配備布袋彈槍及催淚彈槍；另外，有防暴警員於附近巡查，亦於美國領事館門外截查一名戴黑口罩的男子。

「香港人權與民主祈禱會」今午遮打舉行集會

「香港人權與民主祈禱會」將於今午1時半至6時半，於中環遮打花園舉行祈禱會，並於現場收集聯署至2時半，隨後以流水式到美國駐港總領事館交請願信，訴求為「拯救香港 通過法案」。主辦單位昨午（7日）公布已獲不反對通知書。《香港人權與民主法案》於美國國會已獲過超過20名議員聯合提案，預計將於9月9日復會後展開相關討論。