【9.7機場】防暴警凌晨入大埔富雅花園搜捕　業主不滿門柄遭撞斷

昨日（7日）機場示威活動演變成多區衝突事件，其中在大埔墟站的人鏈活動，因突然有警員出現，引發在場示威者不滿，逾200名示威者增援，有部分示威者破壞港鐵站內的閘機，觸發防暴警員驅散，有15歲少年被多名警員揮棍打傷頭部，血流如注，防暴警員在附近一帶進行搜捕。至今日凌晨2時許，約30名防暴警察突然跑進毗鄰大埔墟港鐵站的私人屋苑富雅花園，多名業主走到防暴警察前，抗議警察走入私人地方搜捕，惟仍有兩名防暴警員走入第三座，更沿樓梯登上三樓搜索，引發居民與警方理論。有業主不滿防暴警闖入屋苑時弄毀地下大門把手，現場警方則強調「警方有權執法」。

富雅花園居民溫女士坦言不滿警員擅闖私人屋苑執法。 （蔡正邦攝）

根據傳媒拍攝的片段所見，約30名防暴警察跑進私人屋苑富雅花園進行搜捕，遭多名業主阻止，防暴警則向他們揮動警棍。有男居民被警員截查身分證，引起多名居民不滿，有一名年約五旬的男居民更下跪，要求警方收隊，離開屋苑範圍，其中兩名防暴警員衝入第三座大廈，女保安阻截不果，二人沿樓梯跑到三樓住宅電梯大堂以電筒搜索，但並無任何發現，二人遂下樓，至地下大堂時，有多名男居民投訴防暴警員闖入大廈時撞斷大門把手，雙方在門外理論，情緒激動，其中一名防暴警員則回應指警方有權執法，其後向居民展示其警員編號。據了解，有街坊不滿經民聯大埔區議員羅曉楓沒有提供協助，他其後抵達富雅花園了解，惟街坊不滿，紛紛指罵羅。

居民不滿警方行為 主動慰問涉事女保安

富雅花園居民溫女士坦言，對凌晨有警員擅自闖入私人屋苑執法感到不滿，「仲要整爛度門，好過份」，她認為警方的責任是保護市民，惟此舉顯示警方有濫權之嫌。她認為管理處應阻止警方進入屋苑範圍，並會就此事同管理處反映。另一名居民吳先生亦不同意警方擅闖私人屋苑的行為，「我覺得保安公司已經盡咗力，之前搞大埔遊行已經貼出告示，話呢度係私人屋苑，除非獲授權，如果唔係警方唔可以隨便入內執法」，他直指不能擅闖私人地方「係常識嚟，警方冇理由唔知」，他事後亦主動慰問涉事的女保安。至於富雅花園管理處今日沒有開放，並有封條圍封。

根據《警隊條例》第50(3)及(4)條，警務人員可在有理由相信任何須予逮捕的人已進入或置身在某處進入私人地方搜查。