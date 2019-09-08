【9.8集會】防暴警中環站拉人引發衝突　示威者堵路毀車站縱火

9.8「香港人權與民主祈禱會」獲發不反對通知書，遊行至美國駐港領事館過程未見衝突，惟至下午4時，大批防暴警在中環站內將至少三人制服，港鐵隨即宣布封站，示威者不滿拘捕及封站之舉，與警對峙及指罵，情況急轉直下，示威者將雜物掟在扶手梯，並破壞中環站各出入口。逾千人在畢打街與德輔道中交界聚集，示威者在畢打街設路障及挖磚。有示威者在干諾道中近大會堂設路障，車輛要調頭離開。下午5時40分，有示威者在畢打街焚燒紙皮縱火。10分鐘後，港鐵中環站F出口外亦被縱火，火勢達三米，消防迅即到場滅火。

至少三人在中環站被捕。(余睿菁攝)

下午4時，有30、40名防暴警集結中環站，有人在中環站被防暴警拉人， 有市民圍住大罵﹕「係咪宵禁？」記者發現至少三人被捕，包括一名中年男子及兩名青年。港鐵表示，因應車站的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，中環站現已暫時關閉。荃灣綫及港島綫列車不停中環站。

姓曾13歲少年表示，當時他在中環站閘機內，準備前往參與集會遊行，突然有大批防暴警衝入站內拉人，他目擊一名灰衣男子被按地制服。他大為恐慌，立即躲入店舖暫避。但他表明不會被嚇怕，會繼續遊行。

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其後，警方在D出口的通道內設防線，大批示威者不滿港鐵封站之舉，不斷向警方指罵要求「收隊」。警方不斷後退防線，並舉起黃旗，示意警方封鎖線勿衝擊，有指揮官開咪勸眾人離開，他表明不想有任何驅散行動，亦不想大家受傷。他又指現場是安全，但通道環境狹窄、翳焗，希望保護大家自身安全。另一方面，站內亦有一批市民因封站而聚集，他們經其他市民呼籲下經K出口離開，有示威者破壞出口的指示牌，又將垃圾桶、花盆等搬至扶手梯上，但很快便散去。

下午4時半，逾千名示威者在在畢打街與德輔道中交界聚集，他們在畢打街設路障。然後，示威者開始在各個中環站出入口大肆破壞，包括D、E、F、K、J3等出口，多個出口被示威者用欄杆、水馬等物件堵塞，亦有示威者以硬物擊碎出口玻璃及拆毀閉路電視等。示威者向車站掟鐵枝，嘗試阻止站內防暴警走近，亦有示威者挖磚。防暴警曾在D1出口協助港鐵職員封閘。有示威者向警掟磚。有警員一度舉槍。另外，有防暴警經中環站前往香港站，並步出香港站。