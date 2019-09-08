涉違保釋條件　黃之鋒機場被捕　律師：疑法庭文件有誤

香港眾志秘書長黃之鋒上月30日因涉6.21包圍警察總部被捕，案件早前提堂，法庭批准黃現金保釋，及在特定時間內可往外地出席演講。不過，黃之鋒今日在香港國際機場準備離境時，卻因涉違反保釋條件，被警方有組織罪案及三合會調查科拘捕。黃稍後透過律師指出，相信是因保釋內容手誤所致，待明早聆訊澄清後便可獲釋，黃又指出，今次事件屬行政程序問題，但警方仍決意將他通宵扣留，認為極度不合理。

黃之鋒本月3日曾赴台灣出席活動，其間出入境未見受阻，而黃原定今日到德國柏林發表演說，其後到美國紐約接受訪問，惟今早在香港國際機場被警方以違反保釋條件被捕。

批評警方決意通宵扣留 極度不合理

黃之鋒被捕後透過律師作出三點回應，第一，他今早在機場離境時被警方以「違反保釋條件」為由拘捕，現時被扣留。

第二，經初步法律意見指出，法庭於8月30日批出保釋時已知悉並准許他前往德國及美國，故相信是保釋內容手誤，預計明早9時30分聆訊澄清後可獲釋，籲各位朋友不用擔心。

第三，相信今次事件並非刻意針對他本人，但認為警方濫捕濫告的後果，造成今次雙輸的局面。同時，今次顯然只屬行政程序問題，但警方仍然決意將他通宵扣留，認為極度不合理。

黃之鋒涉6.21包圍警察總部，上月30日被捕，隨即於當日下午被押至東區裁判法院提堂。根據控罪書，黃被指干犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」等罪。

法庭將案件押後至11月8日再訊，以待控方調查，包括檢視錄影。黃獲准以1萬元現金保釋，並須守宵禁令，禁止在警總一帶出現，法庭亦允許往外地出席早已安排的演講、會議等。