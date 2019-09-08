【9.8集會】示威者中環轉陣　闖灣仔地盤取鋼筋磚頭　警入站搜捕

中環遮打花園今日舉行「香港人權與民主祈禱會」，並遊行至美國駐港領事館，有示威者在活動結束後與防暴警爆發衝突，在警方拘捕多人後，示威者轉而陣地，前往灣仔、銅鑼灣區示威，有示威者向警總外行人天橋投硬物及射鐳射光，警方一度高舉紅旗警告離開，示威者其後一邊撒退一邊設置路障堵路，當退到一個地盤後，即就地取材封鎖內街，並撿走地盤內的鐵枝、鋼筋及磚頭。防暴警之後突襲灣仔港鐵站搜捕，有被搜查的市民批評警方過份粗暴，大表不滿。

下時5時許，示威者從中環轉而陣地，在灣仔一帶示威，有示威者在灣仔警察總部對開的軒尼詩道聚集，行人天橋上有多名便衣警員及防暴警員戒備，有示威者朝天橋方向投擲石頭及照射鐳射光，立即有警員高舉紅旗，警告「停止衝擊，否則使用武力」，示威者陸續用膠板、鐵馬等築起路障，並以垃圾桶、雪糕筒等雜物堵塞天橋樓梯口，橋上有多數名防暴警察增援，示威者朝灣仔方向邊設路障邊後退，其間有人大叫：「行快啲，唔好望啦。」

入地盤檢鐵枝 挖地磚

示威者退到太古廣場三期一帶，發現有一個地盤，即入內捨取鐵枝、鋼筋，又挖起地上的磚頭，示威者將附近的鐵馬、水馬等封鎖內街，之後繼續撤退。

防暴衝入灣仔站搜捕

與此同時，大批防暴警員突然衝入港鐵灣及站內大搜捕，不少乘客受驚紛紛四散，防暴將部分人士靠牆搜身，有被搜身的男子事後大表不滿，批評警方粗暴將他推埋牆，然後摷翻其口袋後背包，他稱警員搜出一部電話要求他解鎖，他反問警方有何理據，警員即指「如果三次未成功解鎖，就懷疑他盜竊」，男子其後在不情願下解鎖，但認為警方相當無理。