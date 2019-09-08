【9.8集會】示威者火燒中環站出口　防暴速龍雪廠街截查十多人

9.8「香港人權及民主祈禱會」突宣布警方要求45分鐘內結束後，中環一帶陷入混亂，防暴警中環站內作出拘捕行動，港鐵宣佈封站，示威者堵路、破壞站內設施、縱火。示威者大肆破壞兩小時後，放火焚燒中環站K出口，消防撲救後，站內防暴警即衝出，其時大部分示威者早已轉移往銅鑼灣方向。逾百防暴警、速龍小隊成員在雪廠街截停十多名示威者，並將防線設在路口，記者、社工被趕離現場，有途經市民嚇哭。被截查人士坐在地上，雙手擺頭。晚上8時，現場消息指，雪廠街最後只拘捕一人，其他人紀錄身份證後獲放行。據悉被捕人士將會帶往北角警署。雪廠街防暴開始撤離開。

下午5時50分，示威者先後堵塞畢打街，破壞各個中環站出口，並曾在馬路上縱火後，有示威者焚燒放在中環站E出口的雜物，火光熊熊，火焰達三米。消防員在不足兩分鐘後便到場撲救，而一直在站內戒備、約50名防暴警趁機推進，衝出站外，在雪廠街一帶搜捕示威者。其後，他們在雪廠街近新顯利大廈截停十多人。

約半小時後，雪廠街警力達百人，警方開始喝令在場市民及記者離開，有老婦人嚇哭。有數名社工曾問在場有無16歲以下兒童被捕，希望可陪同被捕人上警車，有警員喝罵。「守護孩子」成員亦開咪追問有無16歲以下兒童，有速龍小隊斥罵，警方傳媒聯絡隊人員上前商討，警方又以強光照向「守護孩子」，警員大叫「目無法紀」。有市民圍觀及與防暴警員理論。

防暴警繼續搜查停留在雪廠街一帶的市民，7時20分左右，一名原本坐在地上的年輕黑衣男子被要求站立，但站起期間，該男子兩腿呈內八，未知是他本身腳有傷患抑或因其他原因令他的腳看來不自然，之後他被帶到對面大廈的停車場。