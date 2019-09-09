【9.8集會】旺角警署外女急救員中布袋彈倒地　由伙伴抱走救治

旺角警署再次成為被「包圍」的地點。不少市民晚上繼續到太子站B1出口獻花，並高叫口號。該出口正好毗鄰旺角警署。部份示威者用鐳射筆照向旺角警署牆身，警員持盾戒備，並警告聚集的人群離開，部份人用物件佔據彌敦道。警員晚上在警署範圍內的平台高位，向街外人群發射多枚布袋彈，期間一名女義務急救員腳部被擊中，當場受傷倒地，其他急救員見狀協力將她搬離火線，再予以救治。

旺角警署外發現布袋彈。(香港01記者攝)

晚上9時左右，多名市民在太子站外獻花，部份市民及示威者則聚集在旺角警署。有示威者在彌敦道及太子道西交界，以雜物搭建路障佔路。旺角警署外有近百人聚集，部份人以雷射筆照射警署外牆，防暴警則突於平台簷蓬上開槍射布袋彈，據了解，此前並無任何預警，示威者隨即後撤，亦無人被擊中。

港鐵於晚上9時半左右宣佈太子站封站。示威者不斷於彌敦道及太子道西交界架設鐵馬陣，警方作出多次警告。未幾，有約60名防暴警員驅散示威者，於彌敦道向旺角方向不斷推進及追趕。部份防暴警察聚集於旺角道行人天橋，多名市民被搜身及查身份證。同一時間， 大約40多名防暴警於西洋菜街急速推進，大批途人及遊客見狀紛紛走避。此外，有市民向警員叫罵。多名警員於銀行中心對開一帶駐守。港鐵晚上宣佈，因應突發情況：旺角站、太子站、灣仔站及中環站關閉。列車不停旺角站、太子站、灣仔站及中環站。

至晚上10時，防暴警員在旺角道示展紅旗，隨即追趕附近的示威者。警員在西洋菜南街制服一名男子。另一戰線則伸延至新之城對開，有警員在彌敦道築防線，期間有市民上前報案，指附近有人偷竊，警聞言著他自行打999報案。另有市民不滿警察以強光照射，與警方發生口角，事件中無人被制服或拘捕。

深夜11時許，當時與警署一街之隔的太子聯合廣場對開，仍有多人聚集。有警員在旺角警署向街展示橙旗，據報，現場有街燈熄滅，警方則發射了數枚布袋彈。一名頭戴貼有「十字」急救符號的女急救員，突然倒地，據報她腳部中彈。其他急救員發現事件，立即將受傷的女急救員抱走，在太子站外有掩護的位置即場急救。記者在現場發現有多枚布袋彈的「彈頭」及彈殼。該名女急救員事後登上一輛私家車，在伙伴陪伴下離開現場。

9月9日凌晨零時左右，旺角警署外有多名警員，沿彌敦道向旺角道奔跑驅散人群，並施放胡椒噴劑，最少制服兩名男子。期間有警員亦「中椒」不適。