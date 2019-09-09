Kill標王越野山賽選手郭遠雄失聯　救援人員通宵搜救至今仍未尋回

「Kill標王越野山賽 2019」賽事昨日舉行，32歲參賽者郭遠雄於越野賽期間懷疑失去聯絡，其女朋友報警求助。有認識郭遠雄的人亦在FACEBOOK出帖，指郭遠雄比賽期間手提電話沒有跟身，寄存在行李中，希望有人可提供消息，以盡快找到郭遠雄。

昨日(8日)下午4時51分，郭遠雄於比賽後遲遲未出現，其女朋友於是報警求助，指男友早上約10時30分在沙田九肚山山頂最後露面後便告失蹤。救援人員於水門水塘及比賽途經地點一帶搜救，飛行服務隊出動。

至今早10時半，仍未尋回郭遠雄，救援人員包括消防、民安隊、飛行服務隊、警方等，在火炭桂地新村一帶繼續搜救工作。

郭遠雄身高約1.7米，中等身材，他最後露面時身穿藍色短袖上衣、深藍色短褲、黃色運動鞋及攜有一個深色腰包。

消防今早在火炭桂地新村一帶繼續搜救。（陳康智攝）

「Kill標王越野山賽 2019」賽事於昨日舉行，比賽分成兩種。23.1公里的賽事起步時間為早上8時半，由城門水塘大壩開始，途經鉛礦坳、草山、九肚山、黃竹洋路、針山等，最後於下午3時半或之前返回終點城門水塘主壩。過程中，參賽者需要挑戰3個 Kill標山頭, 分別是642米高的草山、399米高九肚山，以及532米高的針山，總爬升大約1,300米左右，賽事適合較有經驗越野跑手參加，整個賽事限時7小時。

另一12公里賽程的賽事早上10時起步，限時4小時完成，由城門水塘大壩開始，途經鉛礦坳、草山、針山，最後於下午2時或之前返回終點城門水塘主壩。