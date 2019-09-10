【警方記者會】成立十條匿名反暴力報料熱線　警﹕不索取個人資料

反對《逃犯條例》修訂風波三個月以來，暴力示威活動時有發生，亦經常發生兩派打鬥事件。警方今日在例行記者會上表示，警方會設立十條「香港警察反暴力報料熱線」，透過WhatsApp 接收反暴力情報，提供情報的人士不用預先登記，警方不會向市民索取任何資料，市民可以匿名方法提供資訊予警方。業務服務科高級警司陳志勇表示，WhatsApp報料熱線只是提供多一個渠道予市民報料，市民不需要提供個人資料，警方亦不會將其個人資料包括其電話號碼向第三方提供。

警方新增的「香港警察反暴力報料熱線」WhatsApp報料號碼，電話號碼由55669500起十個號碼至尾數09。（孔繁栩攝）

業務服務科高級警司陳志勇表示，過去三個月，社會出現動盪不安，市民希望向警方提供止暴制亂的訊息。因此，警方新增的「香港警察反暴力報料熱線」WhatsApp報料號碼，電話號碼由55669500起十個號碼至尾數09，接收反暴力情報以協助預防及偵查罪案；包括資料、相片、錄音及錄像，而提供情報的人士不用預先登記。熱線只透過WhatsApp接收反暴力報料，不會接聽任何來電，不會接收任何報案，不會向市民索取任何資料，市民可用匿名方法提供資訊予警方。

根據警方網頁，警方指不會透過此熱線索取報料人的個人資料，亦不會向第三方透露報料人的電話及其提供的資料。警方將按收集資料的目的所需的時間保留報料人的個人資料。當沒有必要為相關目的使用個人資料時，除非為符合法律上的要求而保留外，該等個人資料將會於合理時間內被銷毀。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華（左）表示，警方收到這些消息，如果對方不願意下，不會找他來作證。（孔繁栩攝）

陳志勇稱表示，成立熱線的目的是為了提供多一個渠道讓公眾舉報。他指出，過去數月，很多公眾要求警隊提供方法，讓他們向警隊提供有效的資訊，陳稱，報料熱線不是新的措施，除了WhatsApp，之前亦有其他渠道，如電子報案、報案室等。陳志勇稱，WhatsApp報料熱線只是供市民提供額外的線索或資料，市民不需要提供個人資料，若公眾要報案，仍建議前往報案室。

有傳媒在記者會上問及有關WhatsApp報料可以匿名報料，警方獲得的圖像、錄音、文字會否視作法庭證據，會否被用作刑事調查，警方又如何保障報料人私隱。陳志勇表示，市民在WhatsApp中不用提供個人資料，其身份不會向外提供，警方亦不會將其個人資料包括其電話向第三方提供。而有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華則指，過往有人寄信、電郵提供消息，警方收到這些消息，如果對方不願意下，不會找他來作證。基於對其保護，警方不會向第三方披露其資料，是警方一向處理提供資料人士的守則。