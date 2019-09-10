【警方記者會】李桂華稱沒收到爆眼少女來信　盼她錄口供還原事件

8.11尖沙嘴衝突中，一名少女右眼被擊中重創，事件引起社會爭議。警方早前取得法庭手令向醫管局索取女傷者醫療報告。少女的代表律師已就警方拒絕提供取得醫療報告的搜查令及其資料，入稟司法覆核，其代表律師已在9月2日及3日去信警方及律政司皆不獲回應。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華對於少女去信警方一事，表示沒有收到少女聯絡，又呼籲她提供口供，「砌圖砌得七七八八，爭最重要嘅部份」。

警方早前取得法庭手令向醫管局索取女傷者醫療報告，李桂華在今日警方記者會上表示，警方正將醫療報告與其他證據作對比，但希望事主提供當日事發情況，包括當時她正在做什麼、與暴力示威者的距離等。

不過，少女透過代表向傳媒發訊息，指已就警方拒絕提供取得醫療報告的搜查令及其資料，入稟司法覆核，聆訊於周四（12日）早上展開。對於警方指少女沒有主動聯絡警方，其代表回應指說法不符事實，指少女代表律師已於9月2日及3日去信警方及律政司，雙方未有回覆。有關少女代表律師發出的律師信，反對醫管局向警方交出醫療紀錄，李桂華在昨日的例行記者會上曾確認警方收到類似信件。

831事件中，一名少女在尖沙嘴警署外眼部被擊中受傷。(資料圖片)

李桂華今否認接獲少女來信或聯絡

傳媒在記者會上追問警方審視有關少女的醫療報告後，警方的調查進展如何，到底少女眼睛的傷害是否由布袋彈造成。而少女曾表示已去信警方，但不獲回覆，警方有什麼回應。李桂華表示，沒有接獲少女的聯絡，又稱其警司在8月12日已去信少女，他仍在等待女事主回覆。

李桂華表示，案情對少女非常重要，「砌圖砌得七七八八，爭最重要嘅部份」，如果取得少女的口供後，便可得知831當日晚上6時40分後的混亂場面，少女在該位置出現的原因、當時其身處的位置，以及與暴力示威者的距離。當有這些資訊後，可以清楚知道當時的情況。警司寄予少女的信件中已交代所有資料，亦有警方電話、電郵、地址。

記者追問警方取得醫療報告後，是否可以確認右眼傷勢是否由警方造成，李桂華指今次事件需要事主口供，需要少女口供才可以評論其傷勢，「唔可以咁快話查唔到，但佢個口供係最重要。」李桂華指已向開槍警員作出了解，他表示不可以公開其說法，因尚未取得少女口供，對雙方亦不公平。他指不能向傳媒透露醫療報告的資料，