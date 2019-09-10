警土瓜灣破400萬元毒品　拘兩非洲籍男涉販毒

警方今日於士瓜灣破獲400萬元毒品案，檢獲約9公斤懷疑冰毒、1公斤懷疑搖頭丸、10克懷疑可卡因，拘捕兩名非洲籍男子，相信屬同一販毒集團，兩人暫控兩項販運危險藥物罪，其中一人同時被控違反逗留條件，明天於九龍城裁判法院提堂。

警方檢獲400萬毒品。(陳浩然攝)

兩名疑犯分別為持行街紙的41歲尼日利亞男子，以及持護照的34歲科特迪瓦籍男子，警方相信兩人同屬一個販毒集團，前者受僱於後者，負責運送毒品，他們是否由香港黑幫操縱，則仍在調查中，該批毒品計劃在香港出售。

毒品調查科行動組3D隊高級督察黃寶玲表示，毒品調查科人員昨日在鴻光街19號一大廈進行埋伏，約晚上10時半截查一名41尼日利亞男子，在其手持的膠袋中搜獲一粒重約10克懷疑可卡因及一包重約40克搖頭丸，探員將他拘捕並帶返大廈一個單位搜查。探員於單位中再搜獲9公斤懷疑冰毒、1公斤懷疑搖頭丸及包裝工具，所有冰毒藏於鐵罐中，以可可粉及杏仁霜粉作掩飾。

黃寶玲指，探員搜查期間，科特迪瓦籍男子步向涉案單位，看到探員即轉身拔足狂奔，探員即時追趕，跑了7層樓梯後將他制服，並在其身上搜獲一串鎖匙，該鎖匙可打開涉案單位門鎖，探員隨即將他拘捕，並在單位內搜獲其西非國家護照，以及懷疑是販毒得益的逾20萬元現金，其西非國家護照顯示，他於2019年3月已逾期居留香港。