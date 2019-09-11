【珍惜生命】歌手阮民安發動網民力量　助救援人員尋回屯門企跳男

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歌手阮民安在社交平台的近照。

前歌唱組合E-kids成員歌手阮民安(洋名Tommy)，昨晚(10日)在社交網站發帖文，希望藉網民力量，尋找一名企圖輕生人士下落。

他在facebook上的帖文寫道：「咁多位手足，求下大家，幫幫我，分享出去，我地要救到佢！！！[更新]我同佢已經通到話，佢聽左我電話，我依家一個人去緊揾佢，手足，無論如何，一定要等我，求下您！！！大家繼續留言同佢打氣！！！」

較早時，阮民安曾張貼與企圖輕生的男事主的部份對話，可見男事主曾發出一張在天台拍攝街外的圖片。眼利的網民很快見到屯門地標「紅橋」，相信事發大廈就在附近。阮在對話中曾安慰男事主，並邀請男事主欣賞其即將舉行的表演。他隨後更新帖文，指「相我依家會先del，有消息立刻update大家！感謝！」

阮民安於大約昨晚深夜11時許，將帖文更新，寫道「已到現場！手足無事，已安全回家！再次多謝大家！」

《香港01》向新聞處查詢事件，得悉消防處於昨日(10日)深夜11時05分接獲報案，指有一名男子在屯門井財街一大廈企圖從高處跳下，救援人員抵達現場後，尋獲該名男子，並無受傷及毋須送院。警方亦表示，於昨晚11時11分接獲一名市民報案，指在網上社交平台，發現一名男子企圖自殺，地點疑為屯門井財街。警員到場後尋獲事主，案件改列「誤會」處理。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626

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