【警方記者會】警點名指某機構疑是假記者　翻查資料是地區page

過往示威活動中，曾有現場警員指控記者「搶犯」，香港記者協會及香港攝影記者協會今日召開記者會，要求警方停止無根據指控。警察公共關係科總警司謝振中今日於記者會主動回應，指警方從來沒有指責真正、專業的記者會違法或搶犯，強調「我哋唔應該有任何敵對關係，警方會全力協助記者採訪」謝振中表示，過往於示威活動中，看到有懷疑「假記者」，包括有持記者證的人，但機構不承認有這名記者、有身穿反光背心的人阻礙警方執法等，警方於現場理解某些人是否真的記者有困難。

警：穿反光背心人士於警方拘捕時作出阻撓

記協執委林彥邦批評，香港的法例上不存在假記者，指任何人都可以成立媒體，但是否能進入政府場地採訪及成為記協會員則需再作別論。謝振中解釋，之前提及的「假記者」，是例如對方拿著一張記者證，但機構不承認有這名記者，警方便理解是「假記者」，而於8月19日的確拾獲一張懷疑《澳門論壇日報》的記者證，但機構指沒有這名記者，案件由灣仔刑事調查隊調查；另一類是有人身穿反光衣，亦可能有證件，但傳媒聯絡隊上前了解時，對方便離開，警方會擔心對方是否假扮記者；第三類是警方完全不認識的媒體，警方曾於6月在灣仔區執拾懷疑記者證件，當中有很多不知名機構，包括「北區小節」、「前線觀察」，但記者證上有「PRESS」字眼，警方現場理解對方是否真的記者有困難；最後一類是學生記者，7月1日立法會事件中，有自稱某學校的記者，但之後的確被捕。

謝表示，警方在示威現場看過有人穿著反光背心，但未必有「記者」標記，對方拿著相機、手機，容易令警務人員執法期間，質疑對方是否記者。謝補充，警方早前於沙田新城市廣場曾拘捕一名男子，該名男子正正只是穿著反光背心，並於警方拘捕其他人時作出阻撓。

根據網上資料，「北區小節」為社區報紙，其Facebook 專頁指以報道地區上不顯眼、微少的事，向建制及社區表達基層的聲音，「北區小節」曾就反對東北發展事宜於立法會前直播採訪，亦曾於2016年發布期刊，而「前線觀察」則未有相關資料。

謝振中：我從來無講過記者係犯法

謝振中表示，警方不會亦無意抹黑記協或任何記者，警方從來沒有指責專業的記者會違法或搶犯，又明白可能有人認為即使沒有該間傳媒機構，但對方在公眾地方亦可拍攝。謝指，有些人的行為令警方很難理解，究竟對方的角色是甚麼。

他又補充，警方對於「假記者」的角度有很多種，但「我從來無講過記者係犯法」，又指從來都說專業的記者不會阻礙警方工作，亦無提過記者會搶犯，而「警方深信呢一點」，又指「我哋唔應該有任何敵對關係，警方會全力協助記者採訪」。謝振中表示，警方願意於一個合適平台，與傳媒溝通如何在混亂場面中，讓雙方有效工作，而警方將來亦會繼續派傳媒聯絡隊協助記者採訪。