海怡廣場唱歌叫口號　鴨脷洲邨住客疑不滿　掟三樽腐液落街7人傷

有傷者腳部受傷，由繃帶包扎。（讀者提供）

香港仔鴨脷洲邨疑有不明液體從高處墮下，至少7名男女受傷。多輛救護車奉召到場救援。

周四(12日)晚上10時38分，警方接報鴨脷洲邨利澤樓對開，有7男女懷疑被高處墮下、以玻璃樽及膠樽盛載的不明液體所傷，其中一名女子腳部受傷，由聖約翰救傷隊救護車送往醫院救治，另外3人由救護車送院。大批警員到場調查。現場圖片所見，多名傷者腿部被不明液體濺傷，冒出多個水泡，有傷者雙腿包上繃帶。

現場消息稱，約有100名鴨脷洲邨居民，較早時在海怡廣場歌唱《願榮光歸香港》歌曲及叫口號等。當多名人士徒步寓所，途經鴨脷洲邨利澤樓對開時，疑有樓上住客不滿，先後掟了兩樽裝有腐蝕性液體的樽落街，液體四濺，最少7人受傷。現場有居民立即打999求助。亦有樓下居民立即用鐳射筆指向懷疑擲物的住宅窗戶，並有人拍片，期間可見再有一樽玻璃樽飛墮落街。

多輛救護車、消防車及警車到場，聖約翰救傷隊亦接報趕到協助，先後有6人送院。他們大部份小腿被腐蝕液體傷及，亦有人手傷。在救援人員到場前，有部份在場人士，用生理鹽水及樽裝水為傷者作初步治理。居民徐小姐表示，自己當時並無濺傷，但為一名傷者摺起褲腳打算沖水時，卻被殘留在傷者身上的不明液體灼傷手，需其他人協助治理。據悉，涉案的腐蝕液體，懷疑是通渠水。

警方正尋找涉嫌掟腐蝕液落街的人士下落，暫未有人被捕。刑事調查人員亦到場，拍攝現場環境及檢走證物，包括涉事的通渠水樽等，隨後登上警車離去。

根據香港法例，任何人在任何地方放置或擺放，或對準或向任何人投擲、淋潑或以其他方式施用腐蝕性液體，即干犯「意圖使他人身體嚴重受傷而淋潑腐蝕性液體」罪行，最高刑罰可處終身監禁。

現場遺下疑裝有腐蝕性液體的玻璃樽及膠樽。(賴南秋攝)