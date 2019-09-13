【中秋節】200人參與天水圍放映會　父子賞月兼睇片﹕難忘的一年

反對《逃犯條例》修訂的示威活動已逾三個月，來到人月兩團圓的中秋節，反修例人士賞月慶中秋之餘，不忘表達訴求，多區發起中秋賞燈晚會，呼籲市民帶著自製的黃色小燈籠出席。除了獅子山、太平山、維園、黃大仙等地區，天水圍公園亦有人發起中秋賞燈晚會，但出席人數不多，逾200人觀賞天水圍連線的放映會。有參與放映會的街坊表示，今年是難忘的一年，指上一代港人只為賺錢生活，這一代年輕人為自由而抗爭，最終走上透過暴力表達訴求，而警察亦以暴力相待。

有出席的市民帶來自製的黃色小燈籠。（陳浩然攝）

天水圍公園的活動由晚上8時30分至11時，活動包括一人一花燈及大合唱。天水圍公園對開的銀座廣場，地區組響「天水連線」舉辦放映會，播放反修例片段、音歌，逾200人到場參與，其間他們高舉手機燈及大叫口號。一對姓黃父子亦有參與及舉燈，黃表示今年中秋節一如往年般多人，但卻多了一批年輕人。他指今年是難忘的一年，沒想到社會在短短三個月間有如此大的變化，老一代的香港人只為賺錢維生，而這一代的年輕人為爭取五大訴求，最終要以暴力表達訴求，警方亦以暴力相待，直言今年的中秋與往年大不同。

天水圍街坊Peter與兒子亦到天水圍慶中秋，指去年天水圍公園有舉辦集會，故人潮比今年為多。對於有反修例人士聚集，他認為只要大家和平參與活動，並不感憂心。另外，有一家三口剛吃過晚飯後，亦到公園慶中秋，父親坦言認為反修例人士聚集會擾亂秩序，一旦有衝突發生，會立即回家。