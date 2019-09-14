【9.14集會】中四發起人籲尊重學生發言權　防暴警中環站持槍戒備

反對《逃犯條例》修訂風波引發香港各區發生連場示威衝突，至今仍未平息，繼續遍地開花。儘管今日天水圍「親子遊行」被禁，由六名中學生發起的中學生集會則獲發警方的不反對通知書，活動於今午2時舉行。而由六名中學生發起的「螢火之荊」集會，於下午2時在中環愛丁堡廣場舉行，活動名稱意指中學生有如螢火蟲，匯聚光芒及力量，希望令香港即「荊」逐漸重回正軌，並重申民間的五大訴求。 集會早前獲得警方發出的不反對通知書，流程包括由政界議員、教師及參與者輪流分享；台下小組討論、社工、家長及參與者分享，最後有心靈沉澱會、唱歌活動及默哀，至下午5時集會完結，發起人呼籲參加者在集會期間，到連儂牆或連儂人寫下心聲。根據集會的活動文宣，強調活動屬於「和理非」。

中學生發起今午於愛丁堡廣場舉行集會，有數百人到場參與。（王譯揚攝）

中學生發起的「螢火之荊」集會於今午2時在愛丁堡廣場舉行集會。記者在集會開始前視察港鐵中環站內的情況，發現近愛丁堡廣場的中環J出口有13名身穿綠色防暴衣，配備長盾、頭盔的警察駐守，部份防暴警更持槍戒備，期間一度截查一名身穿藍衣年輕男子身份證。

港鐵中環站其餘出口，包括A、B 、E、F等多個出口，均有防暴警察駐守，而A出口及K出口亦有防暴警旗手配備旗袋駐守。記者統計中環站內至少有半百防暴警員在場當值。另外，防暴警察不時穿梭只限港鐵職員出入的通道。而港鐵站入人流暢通，未見擠擁，秩序良好。

發起人之一Lukas指，希望集會可提供一個平台供學生傾訴心聲。（李穎霖攝）

發起人中四生：希望校長老師尊重學生發言權

集會發起人之一、就讀中四的Lukas指，三個月來見到不少衝突，故希望是次集會可提供一個平台，供學生傾訴心聲。他指，集會是由中學生發起、籌辦，亦有邀請老師出席領導討論，現時未正式統計出席人數，但目測參加者逾五百人，而不少人亦主動上台分享，集會情況和預期中差不多。

開學至今曾傳出不少學校打壓學生就社會事件表達訴求的消息，Lucas指明白校長和老師都有自己的立場和政見，但希望他們尊重學生的發言權。

鄺俊宇：社會對不起年輕人

立法會議員鄺俊宇指，認為香港的中學生是最勇敢的學生，又指大家有保護香港的信念。鄺指現時學生有如「被時代選中的細路」，認為社會對不起年輕人，但在年輕人身上看到未來，故感謝年輕人。他又籲年輕人留有用之軀、保護自己，堅持香港人的善良。