【逃犯條例】示威者堵金鐘灣仔站　封站口　爆玻璃　拆CCTV

民陣原定今日舉行港島遊行及集會，警方拒批出不反對通知書，但仍有不少市民自發「港島行街」。約下午3時半，不少示威者到達金鐘後商討去向，部分人走出龍和道築路障，另有人到金鐘樂禮街挖磚，防暴警一度舉藍旗及舉槍警告。 同時，不少示威者用水封鎖金鐘站多個出入口，又打爆玻璃及用黑漆噴上訴求，示威者與警方一度隔住閘口對峙；部分示威者則於破壞灣仔站出入口，打碎站外玻璃及毀爛閉路電視。

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大批身穿黑衣的遊行人士下午從銅鑼灣出發，往金鐘方向「行街」，遊行隊伍約下午3時半到達夏愨道後，討論到底是右轉還是左轉去政總。有較年長人士表示「我哋人多我哋唔驚，我哋去示威咋嘛」，隊伍最後決定左轉，前往政總。

抵達政總後，有人建議進入立法會示威區，也有人建議走到龍和道，「唔好圍煲底啦，冇意義啊」，原本打算進入煲底的示威者也表示同意，隊伍隨後前往龍和道。示威者在龍和道開始用雪糕筒設置路障，並陸續佔據馬路，未幾，數名警員在龍和道隧道另一側出現，1分鐘後又離開。示威者於龍和道設置路障，兩邊行車線被堵塞，但當有巴士經過時，示威者會搬走路障放行。示威者設置路障後，也離開龍和道。

其後，金鐘樂禮街有示威者挖磚欲設路障，防暴警由港鐵站衝出舉藍旗及舉槍，其後又退回站內及拉閘，示威者衝前毀爛港鐵站出入口玻璃。

示威者與警隔鐵閘對峙

港鐵金鐘站的金鐘廊出入口，不少示威者用水馬堵塞站口，並噴上「光復香港」、「黨鐵」等字句，並打碎金鐘站玻璃，有示威者在美國銀行中心對出焚燒雜物。至於海富中心的出入口，同樣被大量水馬封鎖，站口落閘，一度有警員在閘內持槍戒備。

另一邊廂，示威者亦在灣仔一帶聚集，其中示威者在菲林明道用竹枝築起路障，而港鐵灣仔站駱克道出口亦被人破壞，包括站口被噴黑、玻璃被砸碎、閉路電視被拆毀等。

港鐵表示，因應金鐘站外的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，港島綫、荃灣綫、南港島綫現時不停金鐘站。金鐘站暫時關閉。港鐵公司現正安排免費接駁巴士來往海洋公園站和堅尼地城站，又指其他車站亦有可能因應實際情況而關閉車站部分出入口或隨時關閉車站。