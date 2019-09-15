【逃犯條例】示威者撤退金鐘　火燒灣仔站　稱往炮台山打福建幫

反修例風波持續3個多月，今日有示威者發動「港島行街」，其後演變成堵路縱火。警方下午5時許出動水炮車、施放催淚彈及發射布袋彈驅散夏愨道的示威者，群眾之後朝灣仔方向撤退，並至少在港鐵灣仔站兩個出入口縱火，火舌吞噬站口，示威者又在灣仔多處放火，形成火路障，圖拖延警方推進。受示威活動影響，港鐵先後宣布關閉金鐘站及灣仔站。

示威者朝着灣仔方向，沿皇后大道東撤離，其間示威者途經灣仔警總對出一條行人天橋時，橋上的防暴警多次向地面投擲催淚煙，其後有路旁的植物起火，示威者陷入慌亂狂奔，亦有人朝天橋掟汽油彈洩憤。

示威者沿路邊撤邊築防線，同時燃燒雜物拖延警方推進，有示威者退到灣仔莊士敦道時，在港鐵灣仔站A3出口布設雜物及點火，火勢之大幾近覆蓋整個站口，同一時間，有人在軒尼詩道、灣仔站B出口放火。消防接報到場開喉撲救，未幾將火勢救熄。示威者放火行動有所擴散，包括菲林明道一帶，及杜老誌道等都有火路障。

港鐵傍晚公布，因應灣仔站外的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，港島綫現時不停金鐘站、灣仔站。金鐘站、灣仔站暫時關閉。另外，其他車站亦有可能因應實際情況而關閉車站部分出入口或隨時關閉車站。

疑有青年大叫「黑警」 遭警按地制服

警方推進至鵝頸橋消防局附近一度重整隊伍，其後繼續推進。警方並警告有人進行未經允許集結，惟馬路上沒有示威者。在場人士叫囂下，鵝頸橋防線後退，退至駱克道後停下，指是警察封鎖線不得越過。防暴警沿駱克道向銅鑼灣後退，在場人士大叫黑社會，混亂期間，防暴警曾將胡椒噴劑對准記者群但未有使用，防暴警之後解釋，因有人向他們掟物件，才以胡椒噴劑對准擲物方向。

防暴警沿駱克道向銅鑼灣方向後退，至銅鑼灣廣場一期時，疑制服了一人，帶入銅鑼灣站內，大批傳媒上前採訪，警即築起盾牌防線，要求記者及在場人士離開，並一度舉起藍旗。現場人士指，剛才一名男子在警防線約兩、三米大叫「黑警」後，防暴警大叫：「打佢！」然後一批防暴警衝前將他制服在地，隨即群情洶湧，大批示威者包圍防暴警。

示威者揚言到炮台山「打福建幫」

傍晚6時半左右，示威活動蔓延至天后，有示威者在天后站聚集，沿東行往炮台山方向前進，並佔領東行線，及築起路障。天后站其後落閘，期間有示威者指罵港鐵職員及以鐳射筆照射職員。

天后站對開有示威者討論後，向炮台山方向前進，高呼「去打福建幫」