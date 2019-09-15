【逃犯條例】炮台山多處爆衝突　黑衣白衣人扭打　場面混亂

晚上七時半，多名黑衣人在炮台山聚集，響應較早前有人呼籲「去炮台山打福建人」，其間黑衣人與持有不同意見人士發生口角，有人出手推撞，令現場氣氛升級。

英皇道與電廠街交界有一群男子指罵示威者，又不滿警方不執法，與防暴警察一度發生推撞，有人一度拿起竹枝，作勢前往攻擊示威者，被警方制止。防暴警察推進至大強街交界停下，該群操方言的男子跟隨防暴警察防線，有人一度在防線前下跪，指罵示威者及為警察打氣。

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操鄉音男子手持摺凳及鐵通

在炮台山電車路上，有一名白衣人被指襲擊黑衣人，白衣人離開時被50多名年輕人追趕，雙方橫跨電車路追入電氣道街市後，白衣人遭人圍打，頭破血流，雙手沾滿血，並倒卧地上，多名義務急救員立即替他急救。而此之前，防暴警曾於炮台山站步上電車路，其間被途人指罵而一度退回站內。

雙方衝突持續，有操鄉音男子手持摺凳及鐵通到場，雙方一度埋身肉搏，其中一名持相反意見的男子與黑衣人扭作一團，在行人路一直糾纏入港鐵站內，有市民上前制止，分隔兩人，防暴警期後將部分人士帶上警車，警方並執走一箱證物，聲稱入面有口罩及螺絲批，至於衝突間，其中一名白衣男被警方抄下證件後放行。

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白衣男涉打記者 引發混戰

然而事情未有告一段落，有記者上前問到一名中年漢為何會持手扙到場時，突然有一名白衣男子衝出，懷疑拍打記者及鏡頭後逃走，記者尾隨至內街，該白衣人多次叫「福建人出嚟」，但未有人響應，反而附近即有多人衝出來向白衣男施襲，不斷揮拳，現場情況極之混亂，期間不同意見人士都加入戰團。

過程中，多名記者稱被人打，二十多名防暴警趕至將眾人分隔，並了解現場情況。其中一名被襲記者自稱為TMHK記者，他提到自己早前訪問「光復元朗」遊行申請人鍾建平時，也遇到襲擊。警方在現場將數名支援白衣男的中年漢及黑衣人分隔，各自錄取口供。

兩派衝突漫延北角

晚上9時許，北角英皇道355號麥當奴門口有肢體衝突，有至少四名男子打鬥，其中兩人已經離開，有義務急救員正為一名藍衣男子及綠衣男子急救。之後有防暴警到場。暫時未知雙方的打鬥原因。

未幾，北角康威商場再爆毆鬥，現場十分混亂，一名藍衣中年男子受傷倒地，有急救員正為他進行急救。現場有一大批防暴警持盾到場。據了解，該名藍衣男是福建人，曾與他人在康威商場外有爭執，之後遭人圍毆，寡不敵眾受傷倒地，現場曾有人勸籲「唔好打死人」、「唔好行私刑」。