【9.15衝突】浸大學生記者北角遇查　搜出餐刀稱「切月餅」被捕

由香港浸會大學新聞系廣播新聞分組學生所製作的網台「廣播新聞網」，昨（15日）深夜在facebook專頁表示，晚上約11時，該台四名記者在北角炮台山道採訪期間，被防暴警截停及搜袋，其中一名男記者被搜出一把餐刀，他「多次強調餐刀是用來切月餅，但一名女警指『好難不懷疑』」，最終該記者被捕及帶走。該台譴責警方無理濫捕，並促請警方盡快釋放該名記者。

至凌晨4時許，該台最新消息指，被捕記者已和大律師劉偉聰和律師伍展邦會面，律師指他身體及精神狀態良好。

警方阻止同行學生記者拍攝搜身

帖文中同時批評在場警員以私隱理由，阻止拍攝搜袋過程，「警員以私隱理由阻止本台記者拍攝搜袋過程，指記者不要「阻住佢哋做嘢」，又用盾牌阻擋鏡頭。記者用手機通知同學及老師，被警員指罵「唔好玩電話」，又叫記者「企直啲」。最終他被警員帶上私家車。」警員亦無回應該記者會被帶往那一間警署。

據該台上載的搜袋片段顯示，有記者向警員查問「點解唔影得（搜袋）？」其後傳來相信是警員的聲音：「廣東話你係聽唔明吖定係點？我哋𠵱家警察做緊嘢吖嘛，邊個同你講（搜袋）可以影呀？」記者反駁「律師同我講。」警員則以「佢（被捕記者）嘅私隱」為由，要求記者不要拍攝，再遭反駁「我問咗佢可以影喎。」

根據該台在facebook的簡介，「廣播新聞網（BNN）是香港浸會大學新聞系廣播新聞分組學生製作的網上新聞平台。無論採訪、編輯、拍攝、剪接和播出，皆由學生一手包辦，以鏡頭關心香港。」