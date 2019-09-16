【9.15衝突】金鐘站水馬防意外　灣仔站白布封窗　港鐵服務正常

反修例風波持續三個多月，昨日（15日）有示威者發動「港島行街」，其後演變成堵路、縱火等事件，港鐵一度關閉金鐘站及灣仔站及銅鑼灣站，現已回復正常運作。各港鐵站仍有損毀痕跡，金鐘站海富中心出口玻璃圍欄被拆毀，港鐵以水馬及鐵欄圍封以防意外發生。另外在灣仔站，被打碎的玻璃窗由白色帆布遮蔽。

港鐵用水馬及鐵馬圍封海富中心出口受損的玻璃圍欄。（陳永武攝）

港鐵於今日（16日）清晨5時30分宣佈，列車服務今早正常。昨日曾關閉的金鐘站、灣仔站及銅鑼灣站重開。經過一晚修復，港鐵以水馬及鐵馬，圍封昨日被破壞的金鐘站海富中心出口玻璃及欄杆，以防市民失足跌落樓梯。

金鐘站以D出口損毀較嚴重，冷氣、電梯故障，但維修工人不知故障原因。港鐵職員在樓梯及扶手貼膠紙防𠝹手，出口側邊遺有滅火遺下的水，港鐵以「小心地滑」牌擋著。站外遺噴漆、大量破壞物品包括玻璃、漆油、磚頭等，其餘出口閉路電視損毀、顯示牌失效。站內增值機、售票機、閘機、客務中心正常。往荃灣方向列車月台玻璃現藍光，列車運作正常。

反修例風波持續三個多月，昨日有示威者發動「港島行街」，其後演變成堵路、縱火等事件。警於昨午出動水炮車、施放催淚彈及發射布袋彈驅散夏愨道聚集的示威者，之後人群向灣仔方向撤退。期間有人在港鐵灣仔站兩個出入口縱火，較早時亦有人毀壞灣仔站及金鐘站的玻璃。港鐵先後宣布關閉金鐘站及灣仔站及銅鑼灣站。

灣仔站被放火。（資料圖片）

灣仔站的鐵閘及牆身仍有燻黑痕跡。（陳永武攝）

灣仔站A3出口曾遭放火，早上鐵閘及牆身仍有燻黑痕跡。至於被打碎的玻璃窗，港鐵暫時用白色帆布遮蓋。在多個出口，雪糕筒、紙皮等雜物堆放在路邊。至於銅鑼灣站，多部閉路電視損毀，約五部單程票售票機遭毀壞。

港鐵早前譴責激進示威者，惡意破壞多個車站，指有人破壞站內設施，又向灣仔及銅鑼灣站投擲燃燒彈，港鐵表示已就破壞事件報警及保留追究權利。港鐵重申，容許警方入車站執法是為了保障乘客及員工安全，望大眾體諒。