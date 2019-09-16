【9.15衝突】男女持武器兇新城市唱歌示威者　遭起底家門被淋油

昨晚(15日)大批市民到沙田新城市廣場高唱歌曲，一男一女疑用手機拍攝唱歌人士，雙方爆發口角，經保安調停後，該男女逐離開商場，但餘波未了，事後他們各持水喉通和利刀指嚇市民擾攘一番，其後才登上私家車離去。

直至今午約12時，梨木樹邨楊樹樓發生刑毀事件，上址單位大門被潑黑油，警員到場了解事件。事後刑事調查隊探員到達單位內調查，一名青年到上址門外，警員剛巧開門，見青年徘徊門外立即查問，並在其身上搜出紅色噴漆罐，他向警表示「送罐油比佢兩個打曱甴。」警員將青年拘捕作進一步調查。據了解，男女事後被網民起底，上址屬其寓所。

女住戶稱被示威者包圍 武器非其所有

涉事單位的女住戶黎太表示，昨日她經羅湖回港，與新移民朋友同車，後來朋友乘東鐵前往九龍塘，而她則在沙田站下車，其間在連城廣場講電話，等候前來接她的丈夫，突然有一批示威者指責她影人大頭，要求查看其手機，黎太拒絕並被包圍，新城市廣場職員到場護送她乘電梯離開。黎太聲稱當時示威者由三樓追至地下，在電梯口將她包圍，其間有人稱﹕「郁得手」，後來其丈夫到達後，她稱與丈夫被打。至於有照片拍得兩人手持鐵枝及菜刀，她否認屬兩人所有，聲稱是施襲者的架生，他們只是拾起。黎太自稱沒有動手，並指自己是旅遊巴司機，近月因反修例事件沒有旅客而無工開，而丈夫曾經營餐廳，結業後做廚工，並非網上所指是黑社會。她並向記者展示手背、手臂及背上傷勢，聲稱是被示威者打傷。記者所見其手背明顯紅腫，但背上不見明顯傷痕。

探員拘捕持噴漆罐青年

至今晨9時許，不少朋友指她被人「起底」，其車牌、身份證號碼及地址等資料被公開，至上午11時許巡邏人員巡經其住所，通知她被人淋油。至於警方調查其間，一名姓金青年手持紅色噴漆罐到場，黎太指當時探員調查結束準備離開，其間在走廊發現一名青年形跡可疑，遂將他截停及拘捕。該名青年解釋﹕「我諗住攞罐油過嚟畀侸小姐，阻止有啲佢哋講嘅曱甴嚟搞事，點知就畀人拉咗啦。」黎太向其稱﹕「今晚我又送罐畀你。」青年搖頭稱不用。青年頸上及手上疑有紅油痕跡，記者追問他頸部是否受傷，青年指是自己弄傷。他亦指被警方拘捕，將帶往荃灣警署。

黎太﹕唔好再搞破壞

黎太表示，不認識該名青年，據悉他是同邨街坊，並透過Facebook得知自己的地址。其私家車已被丈夫駕走，暫不會停泊在屋邨停車場，但不擔心被人毀壞，「咁多嘢畀人打爛，唔爭在啦。」她又向示威者表示﹕「唔好再搞破壞，暴徒唔該收手」，批評電視只播放警察及他們打人，「咁多曱甴，咁多暴徒，民主冇所謂，咪遊行囉，唔好搞地鐵、列車，分分鐘會死人。」她又批評網上歪曲事實，沒有人上載她與丈夫被十多人打的情況。