【9.15衝突】北角拘29人包括七地膽　警指以盾為白衣人遮面合情理

民陣9.15遊行遭警方反對而取消，惟昨日仍有大批示威者於港島區聚集，入夜後持不同政見人士在北角、炮台山一帶爆發多場毆鬥，警方就此拘捕24男5女，包括兩邊不同意見人士，7名為當區人士，警方否認偏幫福建幫或白衣人。警方指，昨日在明園西街應被捕人要求不想曝露面容，以警盾為其遮面，安排合情合理。另外，警方稱「絕對唔會」依靠愛國愛黨的人士執法。

警方昨日於北角拘捕29人。（資料圖片）

炮台山至北角大規模暴力衝突 謝否認警方只拘黑衣示威者

在北角打鬥事中，警方被質疑只拘捕黑衣示威者，出現有差別的待遇，警察公共關係科總警司謝振中稱，「呢個唔會係完全嘅事實嚟。」謝振中表示，過去三個月，社會每個周末面對很嚴重的暴力事件，而昨日在炮台山至北角一帶，發生了一場大規模的暴力衝突場面，有多過一方意見的人，先是口角，繼而動武，警方於處理混亂場面時，到場時首要任務是令場面不要再惡化，將兩批人分開並作出調查。

謝振中解釋，調查後是否能即時拘捕，要衡量不同原因。就昨日的情況，於現場有展開基本了解，昨晚當刻並非沒有作出任何拘捕，而截至今早，警方拘捕29人，包括兩邊不同意見的人，部分人持武器，其中持摺凳的男子已被捕。

昨日襲擊記者的人士，謝振中警方亦將兩名人士拘捕，他們涉嫌襲擊兩名記者，「部分警務人員唔係喺嗰秒鐘執法，並不代表警方冇執法，亦都唔代表警方係事件之後唔做出跟進及拘捕。」謝振中強調，警方必定會處理每一宗暴力事件，亦會作出跟進，而個別案件亦已提堂。

警拘29人 7為當區人士

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，被捕的29人中，有7人為當區人士，警方並非無拘捕當區人士，兩方都有作拘捕，涉及非法集結、藏有攻擊性武器，襲警等，拘捕行動未完。

明園西街拘兩人帶走7人 以盾遮面合情合理

港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，警方當時絕不會偏幫任何一方，警方在明園西街一帶進行掃蕩，得知在明園西街一單位有兩人手持武器，警員主動即時前往單位調查，帶走9人，包括兩名被捕人士及7名帶走調查人士，持盾人曾要求不想面容曝露。吳樂俊認為，以盾遮面的安排在當時當刻合情合理，因如要偏幫，就不會到該位置調查及作拘捕。有指警方除脫其他示威者口罩，刻意曝露其身份，吳樂俊稱以其自己的記憶，有很多示威者被帶走時是戴着口罩。

謝稱絕不會依靠愛國愛黨人士執法

此外，環球時報今日的社評指，特區政方可依靠愛國愛黨的人士執法，而昨日有福建幫與防暴警一起推進，問及警方會否依靠相關人士執法，謝振中稱「絕對唔會」，在過去的示威中，警方站在最前線去控制現時如何艱難的場面，而警方亦是惟一執法機構於街上控制場面，就日後的調查，亦會是警方刑事部門的主要工作。至於雙重執法，謝振中稱現場有作出即時拘捕，而未能即時拘捕的，不是一些簡單的刑事罪行，會於日後作出進一步調查及拘捕。資訊系統部高級警司陳志勇則否認昨日有愛國人士與警方一同進行掃蕩，「絕對唔會有啲咁嘅事發生，𠵱家冇，之前冇，將來都唔會有。」