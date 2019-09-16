【逃犯條例】港鐵派前「啹喀兵」打擊跳閘　警助截查記錄身份

反修訂《逃犯條例》風波不斷，有網民針對港鐵發起「跳閘」行動，以示對港鐵處理示威活動手法的不滿。香港01曾就跳閘數字向港鐵作出查詢，港鐵回覆時雖未有交代數字，但透露正計劃設立特勤隊處理「逃票」，而特勤隊成員的組成會包括前「啹喀兵」。 據了解，鐵路警區曾與港鐵開會，商討多項措施對付跳閘，例如警員可根據《警隊條例》第54條截停相關人士，查核身份證及住址，以便港鐵發傳票；如情況許可可由港鐵職員處理，若有衝突發生則由警員登記資料，港鐵開紀錄後再作票控。而由於跳閘僅違《港鐵附例》，除非跳閘人士拒絕提供身份證明，否則警員不可作出拘捕。

港鐵回覆香港01時表示，近期多次公眾活動前後及期間，均有大批人士跳過出入閘機，在未有繳付車費的情況下乘車。根據港鐵附例，乘客在乘搭列車時必須持有有效車票，違例者可被徵收附加費，亦可能會被檢控。港鐵又指，一直致力在可行情況下維持車站秩序，並加派人手留意有否違反港鐵附例的乘客行為。在執行職務同時，亦要確保乘客及員工的安全為首要任務。港鐵透露，正計劃設立特勤隊處理乘客未有繳付車費乘車的情況，並計劃特勤隊成員將包括前「啹喀兵」。

據了解，現時並非每個港鐵站都會有前「啹喀兵」駐守，只有高風險發生事故的港鐵站才會有所安排。前「啹喀兵」的職責主要是向違規的乘客作出警告及口頭勸籲，不能執行《港鐵附例》，而當站內發生事故時，他們會協助疏散乘客，並向上級滙報最新情況。

消息：除非跳閘者拒提供身份 否則不可拘捕

消息指，警方鐵路警區亦曾就跳閘問題與港鐵開會，商討多項措施。據悉，警員當值時目擊或接報處理跳閘時，可根據《警隊條例》第54條截停、扣留及搜查的權力截停該人士；要求該人士出示身份證及提供地址電話以便以傳票形式票控；如當時情況許可，可把跳閘人士交予港鐵職員處理；如情況不許可或有嚴重衝突發生或未能交予港鐵職員時，可在登記完該人身份後，向港鐵電台要求開紀錄及把該人資料報料予電台，電台會把該人資料交予港鐵作日後票控。

據悉，警員在據根《警隊條例》行使職務時，必須是當值時或接報處理事件，並非休班時段。由於跳閘本身只是違反《港鐵附例》，而且只是罰款，因此除非跳閘人士拒絕提供身份，否則不可作出拘捕。而且，由於《港鐵附例》有明確規管跳閘罪行，故《盜竊罪條例》第210章中的「以欺騙手段取得服務」或「不付款而離去」罪行均不適用。